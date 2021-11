‘The Destroyer’ Rubén Díaz se bat aujourd’hui à Rome pour le poids moyen européen

Il n’est jamais trop tard si le bonheur est bon, et Rubén Diaz (26-2-2.17 KO) regardera ce soir dans Rome la ceinture de Championnat d’Europe des poids moyens (EBU). A 41 ans, le boxeur de Prada galicien Il s’habillera en gladiateur et sortira pour tous devant le local Matteo Signani (30-5-3, 11KO), le champion actuel.

Le rendez-vous, dans le PalaEur de la capitale romaine, contre un rival connu sous le nom de ‘Il Giaguaro’ (‘Le Jaguar’), avec une certaine puissance dans les mains (11 victoires avant l’heure de 30 combats, et avec cinq défaites, dont une grâce au chloroforme. Le champion actuel qui met sa ceinture en jeu a donné sur la balance 72 250 kg sur la balance, pour les 72 500 de Rubén Díaz, et n’a plus combattu depuis le 10 octobre 2020, avec la victoire en France contre Maxime Beaussire. C’est par KO et Signani a pris la ceinture que ce soir met en jeu.

C’est un duel entre deux boxeurs vétérans, Signani, 42 ans, et Díaz, 41 ans. Matteo a préparé le match de ce soir avec des sparring partners italiens, il se définit comme un boxeur complet et ses admirateurs incluent Carlos Monzon ou Manny Pacquiao. ‘El Jaguar’ assure que « Je suis prêt à affronter Rubén Díaz et je vais le battre. »

Nous verrons ce que le Pampelune. Le navarrais ‘El Destructor’ a une plus grande puissance de frappe, mais il n’a pas combattu depuis 2019, tombant vaincu auparavant en Pologne en vue de Nelson Altamirano quand il a exposé sa ceinture dans le ring.

Cet accident de train peut être suivi en direct de 22h00 à DAZN.

