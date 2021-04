The Devil Made Me Do It évoque les premières images ⋆ .

]]>]]>

Avec une bande-annonce qui devrait être lancée jeudi, IGN a dévoilé six images du prochain épisode de The Conjuring Universe, La conjuration: le diable m’a fait le faire, avec Ruairi O’Connor comme Arne Johnson, Vera Farmiga comme Lorraine Warren, Eugenie Bondurant comme l’Occuliste et Patrick Wilson comme Ed Warren; jetez un œil ici…

VOIR AUSSI: The Conjuring: The Devil Made Me Do It reçoit la cote R pour «Terreur, violence et images dérangeantes»

«C’est le plus sombre Prestidigitation film », déclare le réalisateur Michael Chaves. «Il creuse dans un matériau vraiment sombre. C’est définitivement un cas où il y a de vraies conséquences, il y a de vraies victimes. Cela emmène vraiment les Warrens dans des endroits inconnus. En tant que fan de la franchise, j’étais honnêtement très nerveux au début, rompant avec les conventions, rompant avec beaucoup de choses qui relèvent de la tradition, mais je pense que ce que nous avons fait, c’est vraiment tisser le langage et les choses que vous attendez. une Prestidigitation film – les frayeurs, les Warrens, leur relation – [and [pushed them] aux limites dans cette nouvelle direction vraiment fraîche et passionnante.

«L’une des choses qui [series creator] James [Wan] et je me suis connecté en faisant La malédiction de La Llorona partageait beaucoup des mêmes films préférés, et l’un d’eux est Se7en», A ajouté Chaves. «Nous aimons tous les deux ce film, et donc quand il est venu me voir avec ce scénario, il m’a dit en gros: ‘C’est Se7en, mais dans le Prestidigitation univers.’ Et il savait que c’était comme de l’herbe à chat pour moi.

VOIR AUSSI: L’histoire vraie derrière la conjuration: le diable m’a fait le faire

«The Conjuring: The Devil Made Me Do It» révèle une histoire effrayante de terreur, de meurtre et de mal inconnu qui a choqué même les enquêteurs paranormaux expérimentés Ed (Patrick Wilson) et Lorraine Warren (Vera Farmiga). L’un des cas les plus sensationnels de leurs dossiers, il commence par un combat pour l’âme d’un jeune garçon, puis les emmène au-delà de tout ce qu’ils avaient jamais vu auparavant, pour marquer la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un suspect de meurtre prétendrait démoniaque possession comme moyen de défense.

La conjuration: le diable m’a fait le faire est réalisé par Michael Chaves à partir d’un scénario écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick et La conjuration créateur de l’univers James Wan. Patrick Wilson et Vera Farmiga devraient reprendre leurs rôles respectivement d’Ed et de Lorraine Warren.

Crédits photo: Warner Bros.

