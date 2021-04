The Devil Made Me Do It reçoit la cote R pour «Terreur, violence et images dérangeantes» ⋆ .

]]>]]>

Avant sa sortie en salles et sur le service de streaming HBO Max le 4 juin 2021, le troisième opus de La conjuration franchise, intitulée La conjuration: le diable m’a fait le faire, a reçu sa cote d’âge.

Tout comme les deux premiers La conjuration films, l’AMP a révélé que le film réalisé par Michael Chaves La conjuration: le diable m’a fait le faire a reçu la note R pour “Terreur, violence et certaines images dérangeantes”.

«Une histoire effrayante de terreur, de meurtre et de mal inconnu qui a choqué même les enquêteurs paranormaux expérimentés Ed et Lorraine Warren. L’un des cas les plus sensationnels de leurs dossiers, il commence par un combat pour l’âme d’un jeune garçon, puis les emmène au-delà de tout ce qu’ils avaient jamais vu auparavant, pour marquer la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un suspect de meurtre prétendrait démoniaque possession comme moyen de défense.

La conjuration: le diable m’a fait le faire est réalisé par Michael Chaves à partir d’un scénario écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick et La conjuration créateur de l’univers James Wan. Patrick Wilson et Vera Farmiga devraient reprendre leurs rôles d’Ed et Lorraine Warren respectivement avec Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook et Julian Hilliard à leurs côtés.

