La véritable horreur revient dans The Conjuring: The Devil Made Me Do It Trailer

Warner Bros. Pictures et New Line Cinema ont enfin publié la bande-annonce officielle du très attendu de Michael Chaves La conjuration: le diable m’a fait le faire, mettant en vedette le chapitre le plus sombre de l’univers cinématographique d’horreur de James Wan. La vidéo nous offre notre premier regard sur le retour de Patrick Wilson et Vera Farmiga Ed et Lorraine Warren alors qu’ils doivent faire face à un autre type de mal qu’ils n’ont jamais rencontré auparavant. Le film devrait faire ses débuts simultanés dans les salles et sur HBO Max le 4 juin. Regardez la vidéo dans le player ci-dessous, ainsi que la première affiche!

Dans une récente interview avec IGN, Chaves a parlé de la Invoquer 3, le taquinant comme le «plus gros» et le «plus sombre» versement jamais réalisé. Il a également confirmé que le film de David Fincher avait inspiré le scénario du nouveau film.

«À bien des égards, c’est la plus grande Prestidigitation film », a déclaré Chaves. «J’ai montré la coupe finale à [star] Vera [Farmiga] et son mari, et ils ont accepté, et ils se sont dit: ‘C’est le plus sombre Prestidigitation film.’ Il creuse dans un matériau vraiment sombre. C’est définitivement un cas où il y a de vraies conséquences, il y a de vraies victimes.

Il a ajouté: «L’une des choses qui [series creator] James [Wan] et je me suis connecté en faisant La malédiction de La Llorona partageait beaucoup des mêmes films préférés, et l’un d’eux est Se7en», Dit le réalisateur. «Nous aimons tous les deux ce film, et donc quand il est venu me voir avec ce scénario, il m’a dit en gros:« C’est Se7en, mais dans l’univers Conjuring ». Et il savait que c’était comme de l’herbe à chat pour moi.

Le Threequel raconte l’histoire effrayante de la terreur, du meurtre et du mal inconnu qui a choqué même les enquêteurs paranormaux expérimentés Ed et Lorraine Warren. Décrit comme l’un des cas les plus sensationnels de leurs dossiers, le film commencera par un combat pour l’âme d’un jeune garçon, qui les emmènera ensuite au-delà de tout ce qu’ils avaient jamais vu auparavant, pour marquer la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un le suspect de meurtre revendiquerait la possession démoniaque comme moyen de défense.

La conjuration: le diable m’a fait faire Il voit le retour de Patrick Wilson et Vera Farmiga dans le rôle d’Ed et Lorraine Warren, qui sont apparus pour la dernière fois en 2019 Annabelle rentre à la maison. Le film mettra également en vedette Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook et Julian Hilliard.

Le film est réalisé par Michael Chaves (La malédiction de La Llorona), marquant le premier film Conjuring que Wan n’a pas réalisé. Il a été écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick (La conjuration 2, Aquaman) basé sur une histoire de James Wan et David Leslie Johnson-McGoldrick.

La conjuration: le diable m’a fait le faire est produit par James Wan et Peter Safran, qui ont collaboré à tous les films Conjuring Universe. Les producteurs exécutifs sont Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Judson Scott et Michelle Morrissey.