The Devil May Cry-Like ‘Ultra Age’ pirate et réduit sa façon de changer cette année

Ultra Âge est un nom qui pourrait vous sembler familier. Il a été révélé pour la première fois en 2019 et a récemment été confirmé pour PS4. Nous savons maintenant qu’il arrive également sur Switch – et qu’il obtiendra également une version occidentale. Il est codé par Next Stage et Visual Dart, et nous rappelle des titres comme Le diable peut pleurer et Bayonetta.

Voici quelques relations publiques :

Ultra Age suit l’histoire d’un jeune guerrier nommé Age, qui se lance dans une mission pour sauver l’humanité de l’extinction. Il doit utiliser ses lames pour trancher des ennemis robotiques et mutants, explorer des lieux futuristes et démêler une vaste conspiration concernant le sort de la planète.



RÉCIT Loin dans le futur, les ressources de la Terre sont devenues insuffisantes, son écosystème a depuis longtemps été irrévocablement modifié par le passage d’un météore. L’humanité s’est divisée en deux : les personnes qui se sont échappées de la Terre et se sont installées dans la colonie spatiale « Orbital Arc » et les autres qui sont restées sur Terre dans une installation appelée « The Shelter ». Lorsque les habitants de The Shelter ont coupé toutes les fournitures à Orbital Arc, l’humanité commence une expérience audacieuse pour donner un dernier espoir à l’humanité. Un jeune guerrier armé d’une épée nommé Age tombe de l’orbite de la Terre. Accompagné de son androïde flottant, Helvis, il doit trouver la clé indispensable à la survie de l’humanité…

FONCTIONNALITÉS



-Combo avec action de changement de lame- Frayez-vous un chemin à travers les ennemis avec une variété de lames dans une action élégante et à grande vitesse. Changez les lames à la volée en mouvements puissants pour créer des liaisons et exécuter des combos. Différents attributs et actions variées nécessitent une stratégie contre différents types d’ennemis.



-Étroites lacunes à l’aide de la compétence de fil- Lancez la compétence de fil pour attirer les petits ennemis vers vous, ou Quantum Warp pour obtenir un accès instantané à des ennemis plus gros. Utilisez le fil pour surmonter stratégiquement l’infériorité numérique, traverser les espaces sur terre et saisir rapidement des objets.



-Obtenez l’avantage avec les compétences- Rassemblez des éléments pour améliorer vos lames, développez vos compétences et apprenez de nouveaux combos. Installez des modules et des équipements électriques pour augmenter votre âge et augmentez votre arsenal de lames pour éliminer les ennemis les plus coriaces. Utilisez Helvis pour faire irruption dans la rage critique, lancez Poche de guérison pour récupérer ou Time Shift pour piller plus d’objets.



-Découvrez une Terre post-apocalyptique- Suivez Age dans son voyage en l’an 3174. Découvrez des cinématiques qui racontent l’histoire de la mission d’Age à travers des mechas futuristes, des forêts et des déserts. Rencontrez des personnages mystérieux et surmontez des boss menaçants pour découvrir l’histoire derrière le destin de l’humanité.

Une sortie physique aura lieu le 7 octobre au Japon, tandis que Dangen Entertainment s’occupera de la version occidentale. Nous n’avons pas de date de sortie occidentale au-delà d’une vague fenêtre « Fall ».

