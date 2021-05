The Devil Wears Prada partage le nouveau morceau “ Nightfall ” de l’épisode “ Zii ”

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA sortira un nouvel EP, “ZII”, le 21 mai via Enregistrements à l’état solide. La piste “Tombée de la nuit”, tiré de l’effort, peut être diffusé ci-dessous.

“Soniquement, je pense ‘Tombée de la nuit’ est une célébration de ce que le groupe a fait pendant un long moment », déclare le chanteur Mike Hranica. “Je me souviens que c’est la première chanson que j’ai complétée vocalement et je sais que c’est simple – très simple. Lyriquement, une atmosphère est créée concernant l’attaque plutôt que les détails anatomiques des morts-vivants eux-mêmes. C’est un thumper sans introduction pour démarrer le PE. “

L’original “Zombi” L’EP a chuté en août 2010 et reste un favori des fans. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une publication chronologique dans le LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA catalogue, “ZII” est le prochain chapitre.

“Il ne fait aucun doute que le ‘Zombi’ L’EP est un favori des fans et un disque qui nous a vraiment donné le rythme en tant que groupe plus lourd. ” LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA dit, offrant un aperçu de cet EP par rapport à leur catalogue. “Un objectif que nous avions pour cet EP était de rendre hommage à «ZI» tout en précisant les caractéristiques que nous apprécions de la musique heavy aujourd’hui et les directions que nous voulons voir prendre. “

Le groupe a poursuivi: “Nous venons de passer notre première chanson à la radio avec ‘Chimique’, et maintenant dans la même année, nous sortirons la musique la plus lourde de notre carrière avec «ZII». Ce n’est pas seulement un nouveau chapitre pour le ‘Zombi’ EP; c’est un nouveau chapitre pour nous en tant que groupe, et une opportunité de se pencher sur les deux sons d’une manière qui se sent mieux que jamais. Nous avons trouvé notre pied avec ces six membres. Maintenant, nous montons sur l’accélérateur et ne lâchons pas. “

Le groupe a terminé: “Avant, il y avait cinq chansons sur la façon de repousser l’apocalypse. Maintenant, il y a cinq chansons de désespoir contre le trésor.”

“ZII” Liste des titres EP:

01. Tombée de la nuit



02. Désespéré



03. Résiliation



04. Nora



05. Contagion

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA a également prévu un événement en direct le samedi 15 mai, au cours duquel ils joueront l’intégralité “ZII” EP dans son intégralité. Les fans peuvent acheter des billets avec la pré-commande de l’EP.

Suite à son émergence en 2005, LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA servi le séminal de 2009 “Avec des racines au-dessus et des branches en dessous”. Dans son sillage, le groupe a réalisé deux entrées consécutives dans le Top 10 du Billboard Top 200 avec le “Zombi” EP (2010) et “Trône mort” (2011). Le groupe a maintenu un rythme prolifique sur “8:18” (2013), “Espace” EP (2015) et “Transit Blues” (2016) et “L’acte” (2019). Cette sortie de nouvelle musique a recueilli un large succès auprès de Kerrang!, Revolver, Rock Sound, Nouveau bruit et Presse alternative qui l’a proclamé «un pas en avant impressionnant». En plus de vendre d’innombrables spectacles à la une, les musiciens ont tourné avec tout le monde de NŒUD COULANT à TUEUR. Sans parler du fait que leur flux total approche de manière impressionnante de 200 millions en 2020.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).