The Dillinger Escape Plan célèbre le cinquième anniversaire du dernier album ‘Dissociation’ avec Nf Ts

Bruiteurs du New Jersey LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER sort son sixième et dernier album « Dissociation » le 14 octobre 2016. Pour célébrer le cinquième anniversaire de l’album, le groupe a sorti des illustrations améliorées NFT en collaboration avec l’artiste Oleg Rooz.

Le visuel pour « La Mort Limère » est maintenant disponible à cet endroit. Des visuels supplémentaires seront disponibles sous peu.

Il y aura 12 visuels au total – un pour les 11 chansons de l’album, tandis que « Substitut » a deux versions.

Les NFT sont soit des visuels animés flambant neufs, jamais sortis auparavant, soit réimaginés de la campagne de l’album. 10 sont des remakes, tandis qu’il existe deux toutes nouvelles versions pour « Substitut » et « Dissociation ».

Chaque NFT est unique en son genre.

La liste des NFT est ci-dessous.

01. Mort Limère



02. Symptôme de la maladie terminale



03. Ne voulant pas tant que de



04. Fugue



05. Low Feels Blvd



06. Substitut (V.1)



07. Substitut (V.2/Nouveau)



08. Chèvrefeuille



09. Mécontentement de la fabrication



dix. Excuses non incluses



11. Rien à oublier



12. Dissociation (Nouveau)

En 2016, LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER guitariste Ben Weinman Raconté Clrvynt à propos de la décision du groupe d’arrêter: « Nous devons fermer le livre; Nous devons prendre le contrôle de cela et faire une fin dramatique contrôlée à cette histoire. C’est la seule façon de le faire correctement, alors j’ai parlé aux gars – et j’ai d’abord parlé à Grégoire [Puciato, vocals] à ce sujet et comme la plupart des gens, il était un peu confus, du genre : ‘Pourquoi ferions-nous ça maintenant ? Tout va si bien. Et j’ai dit que c’est exactement pourquoi nous devrions le faire maintenant – parce qu’il doit y avoir de la tension. Et tout dans DILLINGER juste toujours été chaotique et apparemment aléatoire. »

Il a ajouté : « C’est [DILLINGER‘s chaotic sound] toujours été intentionnel ; presque toutes les notes que nous avons faites l’ont été à dessein. J’ai donc pensé qu’il était très important pour nous de fermer intentionnellement le livre comme le fait chaque grande œuvre d’art. »

