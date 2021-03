The Division 2, deux ans plus tard

Image : Ubisoft

La Division 2 est sorti le 12 mars 2019, ce qui en fait un peu plus de deux ans cette semaine. Pendant ce temps, beaucoup de choses se sont passées. Plusieurs mises à jour, modifications, bugs, controverses, teasers, énigmes, etc. Voici ce qui s’est passé depuis La Division 2 sortit de.

Même avant La Division 2 's 2019, cela a commencé à susciter la controverse quand Ubisoft a tenté de positionner le jeu comme apolitique. Pourtant, le jeu se déroulait à Washington DC et se commercialiserait en utilisant images et messages politiques . (Et le jeu comportait des tonnes de histoires et traditions politiques .) Tout cela a fait en sorte que les promesses de ne pas être politique étrange mensonge vendu par Ubisoft à un groupe spécifique de joueurs.

Le 12 mars 2019, La Division 2 lancé sur Xbox One, PS4 et PC. Il comportait une immense carte qui était satisfaisant à explorer , y compris musées basés sur des lieux du monde réel trouvé à DC. Notre premières impressions du jeu étaient positifs et notre avis est reparti impressionné.

Le lancement de The Division 2 n'était pas parfait. Un bug ennuyeux empêchait les capacités spéciales, comme les drones d'assaut, de fonctionner de manière cohérente. Il a finalement été corrigé peu de temps après son apparition . Des problèmes moins gênants ont également été détectés, comme un escalier totalement glitch et PNJ qui se sont comportés comme s'ils étaient possédés par des démons.

Quelques semaines après la sortie, Ubisoft a mis à jour le jeu et a changé un tas de choses . Il a également ajouté une nouvelle mission de fin de partie.

Alors que les joueurs continuaient à explorer le monde du jeu, ils ont découvert des secrets. Un, en particulier, semblait pointer vers un thème Vikings Assassin's Creed Jeu . Bien sûr aujourd'hui, en 2021, nous savons que l'indice était exact comme en 2020 Assassin's Creed Valhalla a été libéré. D'autres secrets ont été trouvés par les joueurs, y compris des messages cachés qui devaient être décodés. Beaucoup de ces secrets ont été ajoutés sans que tout le monde dans le studio en soit conscient ou comment ils fonctionnent.

Les joueurs ont également repéré un détail caché qui n'était ni drôle ni cool. Une œuvre d'art trouvée sur un bâtiment contenait une insulte. Ubisoft s'est excusé pour l'art et enlevé le mot rapidement avec un patch.

Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

En mai 2019, Ubisoft a ajouté deux nouvelles missions au jeu. Celles-ci n’étaient pas uniquement axées sur le combat. Au lieu de cela, ils ont présenté de nouvelles connaissances, de nouveaux domaines à explorer et des solutions de casse-tête. Ils n’étaient disponibles que pour les détenteurs d’un pass de la saison 1.

Plus tard en mai, La Division 2 'Le premier raid de s a été ajouté au jeu. De manière controversée, il s'est lancé sans matchmaking support après que Ubisoft ait laissé entendre qu'il l'aurait. C'était aussi très dur , emmenant la première équipe à battre plus de 5 heures. Les joueurs de console ont eu du mal à le battre, mais finalement quelques jours après sa sortie quelques équipes sur Xbox et PS4 l'ont démonté .

En juin 2019, lors de l'E3, Ubisoft a révélé qu'une extension ultérieure du jeu laissez les joueurs retourner à New York , le décor du premier jeu. À cette époque, Ubisoft s'est entretenu avec Kotaku et a expliqué comment ils prévoyaient de lutter contre les réactions négatives au jeu.

et a expliqué comment ils prévoyaient de lutter contre les réactions négatives au jeu.

Également en juin, un étrange mais laissez les joueurs tuer des animaux pour gagner des munitions spéciales. Ubisoft a rapidement corrigé cela après sa découverte.

En juillet 2019, l'une des plus importantes mises à jour de l'histoire de la Division 2 a été mise en ligne. Il a ajouté des lampes de poche, quelque chose que les joueurs avaient demandé depuis le lancement du jeu. Il a également ajouté de nouvelles missions et une nouvelle façon de jouer au raid . Les joueurs pouvaient désormais choisir une difficulté plus facile et établir des correspondances avec les autres. Cela récompenserait les joueurs avec un butin moins puissant et rare, mais donnerait à plus de gens une chance de jouer à l'activité de fin de partie.

En août, nous nous sommes penchés sur la baise de statues. C'est étrange. À cette époque également, Ubisoft a mis au défi les joueurs de trouver une voiture de police arborant une faute de frappe. Ils l'ont trouvé rapidement , mais seulement après que les fans ont appris que c'était du tout dans le jeu. Avant cela, il était resté caché pendant des mois.

En octobre, les fans ont trouvé un boss secret dans le jeu. Il était là depuis des mois, comme le secret de la voiture de flic, mais n'a été trouvé qu'après qu'Ubisoft l'ait taquiné.

Plus tard en octobre, Ubisoft a mis à jour le jeu et remanié le fonctionnement du butin et de l'équipement. Il est devenu plus facile de rechercher l'équipement que vous vouliez et de modifier le butin que vous aviez déjà. Bien que ce ne soit pas la mise à jour la plus excitante, c'était un grand pas en avant pour le tireur de butin.

Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

En décembre 2019, Ubisoft a ajouté d'autres vêtements à thème tactique , après que certains fans se sont plaints que la plupart des vêtements dans le jeu était trop idiot ou maladroit. Aussi ce mois-là, Ubisoft a ajouté un pistolet qui tire des boules de neige.

Le 2 mars 2020, après un peu de sécheresse de nouveaux contenus et mises à jour, Ubisoft a publié Warlords of New York City . Première taquinée à l'E3 2019, cette expansion était massive et a vu les joueurs revenir à New York. Cela a bouleversé la façon dont le jeu a géré la mise à niveau, le butin et a également modifié le fonctionnement de la progression de la fin de partie.

Quelques jours après la sortie, nous avons examiné la nouvelle extension et étaient heureux de la plupart des changements et du nouveau monde à explorer. Parallèlement au nouveau DLC, Ubisoft a commencé la saison 1 de Division 2 , en ajoutant un système de passe de combat au jeu et de nouvelles cibles ennemies à traquer au cours de quelques semaines.

Plus tard en mars, les joueurs ont passé des heures et des heures à traquer et à trouver tous les boss cachés du jeu. Il a fallu du travail, mais pendant un week-end, ils se sont réunis via Discord et résolu toutes les énigmes et tué tous les ennemis secrets.

Alors que mars est devenu avril 2020, la pandémie de covid-19 a commencé à s'emparer du monde. Un médecin a expliqué à Kotaku son expérience à New York dans la lutte contre le virus, tout en jouant La Division 2, un jeu sur un virus mortel qui a tué des millions de personnes dans le monde.

En mai 2020, les fans ont dataminé La Division 2 après une mise à jour et a découvert une série de fichiers et de clips audio qui semblaient gâcher l'année suivante de contenu. Il a également fait allusion à un nouveau mode.

Le deuxième raid de Division 2 a été ajouté en juillet 2020. Cependant, la course pour être la première équipe à terminer la nouvelle activité a été gâché par des accusations de tricherie.

En septembre, les fichiers divulgués trouvés en mai se sont avérés exacts . Un nouveau mode de jeu a été ajouté au jeu. Ce nouveau mode, Summit, chargeait les joueurs de se frayer un chemin jusqu'à 100 étages, chacun rempli d'ennemis et de défis différents. En octobre, le mode a été mis à jour pour le rendre un peu plus facile pour que les gens finissent réellement.

En décembre 2020, La Division 2 les développeurs ont partagé de mauvaises nouvelles sur un événement planifié. En raison du covid-19, l'événement, qui devait réutiliser une zone plus ancienne du jeu, a été annulé. Au lieu de cela, certains de ses actifs seraient retravaillés en un événement vestimentaire à plus petite échelle . Plus tard, nous avons appris que ce devait être un grand événement crossover avec Resident Evil .

Image : Lucasfilm / Kotaku

Janvier 2021 a commencé avec de grandes nouvelles. Les développeurs derrière La Division 1 et 2 allaient travailler sur un Guerres des étoiles Jeu . À l'époque, les joueurs ne savaient pas ce que cela signifiait La Division 2 aller de l'avant.

Le 2 février, un nouveau Resident Evil L'événement crossover a été mis en ligne. Il comprenait des tenues et des équipements basés sur des personnages de la populaire franchise d'horreur Capcom. L'événement était … meh . Mais la mise à jour qui a ajouté les nouveaux vêtements a également déverrouillé le framerate sur PS5 et Xbox Series X, laissant le jeu atteindre 60 fps.

En février 2021, en tant que quatrième saison de La Division 2 se terminait, c'était comme si le jeu se terminait . Mais le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, a annoncé le contraire lors d'un appel avec des investisseurs ce mois-ci, expliquant que le jeu avait d'autres mises à jour à venir. Cela a semblé surprendre Massive, qui a publié une déclaration confirmant qu'ils avaient initialement prévu de mettre fin aux choses après la saison quatre, mais continuerait désormais à travailler sur le jeu, en ajoutant plus de contenu. Aucun plan précis n'a été donné à ce moment-là.

Mais le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a annoncé le contraire lors d’un appel avec des investisseurs ce mois-ci, expliquant que le jeu avait d’autres mises à jour à venir. Cela a semblé surprendre Massive, après la saison quatre, mais continuerait désormais à travailler sur le jeu, en ajoutant plus de contenu. Aucun plan précis n’a été donné à ce moment-là. Enfin, plus tôt ce mois-ci, Massive a présenté quelques plans sur la façon dont La Division 2 continuera. Alors que le jeu recevra un nouveau mode et de grandes mises à jour de contenu, Massive a averti que les joueurs ne devraient pas s’attendre à ce contenu avant la fin de 2021 au plus tôt. En attendant, les anciennes saisons seront rediffusées pour les joueurs qui les ont manquées. Ce n’est pas la façon la plus excitante de maintenir le jeu en vie, mais c’est mieux que rien.

Et c’est là que les choses en sont. Cela fait maintenant un peu plus de deux ans depuis La Division 2 publié. Beaucoup de choses se sont passées, avec des hauts et des bas.

Maintenant, bien que le jeu populaire semble être sous assistance respiratoire, Massive et Ubisoft se concentrent sur d’autres choses. Mais avec des promesses de plus de contenu à une date ultérieure, il semble probable que je démarre La Division 2 encore quelques fois avant que tout ne soit fini.