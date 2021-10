The Division Heartland et le remake de Prince of Persia ont été retardés

Lors de l’appel de ses résultats financiers du deuxième trimestre hier, Ubisoft a annoncé avoir retardé Le cœur de la division et le Prince of Persia : remake des Sables du Temps passé leurs fenêtres de lancement d’origine.

Les jeux devaient initialement être lancés au cours de l’exercice en cours de la société (qui court jusqu’en mars 2022), mais l’éditeur français a maintenant affirmé que les titres seraient plutôt lancés avant la fin du prochain exercice, en prenant les dates de sortie potentielles des jeux. à 31 mars 2023 au lieu.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

La nouvelle du retard n’est pas très surprenante ; après tout, Ubisoft avait précédemment noté que ni le contenu de The Division Heartland ni de The Division 2 ne serait diffusé pendant l’E3 2021. La société a assuré séparément aux joueurs que nous ne verrions pas non plus le remake de Prince of Persia: The Sands of Time à l’E3 2021. . Les deux annonces ont incité la presse et le public à se demander si chaque jeu ferait ses plans de lancement originaux.

The Division: Heartland est un jeu de survie autonome et gratuit provenant d’Ubisoft et au moment de la rédaction de cet article, on en sait très peu à son sujet. Nous savons que le développement est dirigé par Red Storm Entertainment, un studio étroitement lié aux licences Tom Clancy, ayant travaillé sur The Division et The Division 2.

Le remake de Prince of Persia: Sands of Time a été annoncé en septembre 2020, et bien que le jeu ait été initialement prévu pour une sortie en janvier 2021, il a été repoussé jusqu’en mars 2021 à la fin de l’année dernière. Par la suite, il a été repoussé à « une date ultérieure ». C’est le troisième retard du titre… on se demande s’il risque d’en avoir plus ?

Rocksmith+ – le service d’abonnement à l’éducation musicale pour consoles et PC – a également été repoussé à une date non précisée avant la fin mars 2023.

Nous avons également récemment entendu dire que la prochaine grande mise à jour et le nouveau mode de jeu de The Division 2 étaient retardés en février 2022. Et cet été, la société a également retardé de plusieurs mois Riders Republic et Rainbow Six Extraction.

Si vous êtes déçu par le fait que tous ces jeux soient repoussés (à nouveau), pourquoi ne pas vous consoler du fait qu’Ubisoft se lance dans les jeux blockchain ?