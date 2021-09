The Doors: ‘Live At The Bowl ’68 Special Edition’ arrive dans les salles de cinéma en novembre

Libération de Trafalgar a annoncé que le 4 novembre, pour célébrer les 50 ans de LES PORTES‘ album légendaire “LA femme”, “The Doors: Live At The Bowl ’68 Special Edition” transformera les cinémas du monde entier en salles de concert offrant aux fans l’expérience la plus proche d’être là en direct aux côtés Jim Morrison, John Densmore, Robby Krieger et Ray Manzarek. En plus de visionner le film complet du concert, cet événement spécial comprend des extras tournés exclusivement pour le grand écran : une toute nouvelle performance musicale de Densmore et Krieger avec des invités spéciaux, plus une conversation avec Densmore, Krieger et le manager du groupe, Jeff Jampol.

Le 5 juillet 1968, LES PORTES a illuminé la scène légendaire du Hollywood Bowl avec une performance légendaire qui est largement considérée comme la meilleure filmée du groupe. Jouant au dos de leur troisième album, “Attendant le soleil”, et le single américain n°1 “Salut je t’aime”, le quatuor avait perfectionné ses performances live au cours des deux années précédentes et était au sommet de sa forme.

Cette sortie en salle « Édition spéciale » crée une expérience au cinéma pour les fans pas comme les autres. Le film a été remasterisé dans un superbe Dolby ATMOS (le cas échéant) et un son surround 5.1 par Bruce Botnick, l’ingénieur et mixeur d’origine pour LES PORTES, qui a enregistré la performance live au Hollywood Bowl en 1968 et coproduit “LA femme”. “The Doors: Live At The Bowl ’68 Special Edition” présente le concert dans son intégralité, y compris “Salut je t’aime”, “The WASP (Texas Radio And The Big Beat)”, “Allumez mon feu”, “La fin” et plus. Krieger a déclaré: “La magie qui a été faite pour améliorer la qualité de l’image et du son de ce spectacle donnera à chacun l’impression d’être aux premières loges du Hollywood Bowl.”

“Nous sommes ravis d’amener les fans de LES PORTES ensemble dans les cinémas du monde entier pour partager une expérience de concert bien nécessaire”, a déclaré Kymberli Frueh, SVP de la programmation et des acquisitions de contenu chez Libération de Trafalgar. “La célébration des 50 ans de ‘LA femme’ était une occasion parfaite de capturer une toute nouvelle performance avec les membres actuels du groupe, de se remémorer cette époque et de partager des souvenirs du concert légendaire.”

L’événement sera projeté dans les cinémas du monde entier pour une nuit seulement le 4 novembre 2021. Les billets publics sont en vente à partir du 21 septembre sur TheDoorsFilm.com où les fans peuvent trouver les informations les plus récentes concernant les théâtres participants et signer pour les alertes d’événement.

Rhinocéros célébrera également LES PORTES cet automne avec la sortie de “LA Woman (50e anniversaire Deluxe Edition)” le 3 décembre. L’ensemble 3-CD/1-LP étend le légendaire sixième et dernier album studio du groupe avec plus de deux heures d’audio nouvellement remixé, tiré des bandes originales de la session multipiste, par “LA femme” producteur et ingénieur d’album Bruce Botnick.

