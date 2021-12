‘The Dr. Oz Show’ se termine après 13 saisons, lancement de l’émission de sa fille

Dr Mehmet Oz est dunzo à la télévision pendant la journée – après 13 saisons à l’antenne, « The Dr. Oz Show » touche à sa fin, mais c’est une bonne nouvelle pour sa fille, dont la propre émission télévisée va glisser dans la position du cher vieux papa.

Sony Pictures a confirmé que la longue série de jour se terminerait officiellement le 14 janvier – le sort de l’émission était incertain lorsque le Dr Oz a annoncé sa candidature au Sénat américain et que les stations Fox en Pennsylvanie et à New York ont ​​retiré le programme.

Cela ouvre une énorme opportunité pour Daphné Oz et son émission « The Good Dish »… qui sera officiellement lancée le 17 janvier.

Le spin-off concerne la nourriture et la préparation de recettes familiales – et est devenu un favori des fans d’Oz avec des segments hebdomadaires sur « The Dr. Oz Show » pendant des années. Il est hébergé par Daphne, Gail Simmons et Jamika Pessoa.

Le mois dernier, Oz a annoncé qu’il entrait dans la primaire républicaine de l’AP lors de sa première tentative. se présenter à une fonction publique. Il brigue le siège du Sénat actuellement détenu par Pat Toomey, qui prend sa retraite.

Comme nous l’avons signalé, les stations FOX en Pennsylvanie et à New York ont ​​pris l’émission d’Oz hors de l’air en raison des règles de la FCC exigeant un temps égal pour tous les candidats. Pas de tel défi pour Daphne and co. — on nous dit que « Good Dish » sera diffusé partout.

« The Dr. Oz Show » a été lancé à l’origine en 2009 et a remporté 10 prix Daytime Emmy.