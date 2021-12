‘The Dr. Oz Show’ se termine après 13 saisons

L’émission Dr. Oz se termine en janvier 2022, selon un rapport de Deadline. Le talk-show de jour syndiqué aura son dernier épisode le 14 janvier 2022, a annoncé brusquement lundi le distributeur Sony Pictures Television. Il sera remplacé par un spin-off appelé The Good Dish, mais il ne semble pas que l’hôte Mehmet Oz y participera puisqu’il se présente maintenant au Sénat des États-Unis.

Le Dr. Oz Show avait été renouvelé jusqu’en 2023, mais apparemment, Sony est prêt à le laisser s’éteindre tôt. Sa tranche horaire ira à The Good Dish, une nouvelle série animée par la fille d’Oz, Daphne Oz, avec Gail Simmons et Jamika Pessoa. Il a été repris par des groupes de stations à travers le pays, notamment Fox, Hearst, Nexstar, Gray et Sinclair. La nouvelle émission sera diffusée le 17 janvier 2022 – quelques jours seulement après la fin de The Dr. Oz Show – et serait diffusée dans plus de 90 % des États-Unis, y compris les grandes villes.

Cette histoire se développe.