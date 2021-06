“The Dude”: Quincy Jones à la hauteur de ses pouvoirs

Vous n’avez pas eu besoin d’entendre une seule note de Quincy Jones‘ Le mec de savoir que ça allait se démarquer. Tout ce que vous aviez à faire était de regarder la pochette de l’album et de voir cette sculpture sud-africaine unique sur le devant. Jones a dit un jour qu’il l’avait trouvé en visitant une galerie d’art de Los Angeles avec Henry Mancini. “C’était comme s’il nous criait dessus et disait:” Mon frère, ramène-moi à la maison. “” Il l’a acheté immédiatement, disant que la statue “avait une attitude comme je n’en avais jamais vue auparavant.” Et c’est le mot clé de ce que vous entendez sur The Dude : attitude. C’était une déclaration de confiance mondaine, incontestée.

Jones faisait partie d’une génération qui a présenté au monde l’idée qu’un producteur pouvait aussi être un artiste. Il avait les côtelettes pour le sauvegarder. Il a appris de brillants orchestrateurs comme Gil Evans et Igor Stravinsky, et s’est fait les dents avec des chefs d’orchestre tels que Lionel Hampton et Base de comptage, occupant finalement le devant de la scène en tant qu’alchimiste et marieur ultime de la musique pop.

Au début des années 80, Jones avait le vent en poupe, avec une poignée d’excellents albums solo créés entre la production d’albums à succès tels que Michael Jackson‘s Off The Wall, Georges BensonDonne-moi la nuit, et Les frères Johnson‘s illumine la nuit. Comme si cela ne suffisait pas, il a conçu une musique de film pour la mini-série à succès Roots et a travaillé sur ce qui – à l’époque – était la comédie musicale la plus chère jamais réalisée, The Wiz.

Donc, quand il était temps pour Quincy d’enregistrer son prochain projet solo, il n’avait pas grand-chose à prouver. L’album était simplement l’une de ses réalisations les plus serrées de tous ses talents : orchestration, arrangement, séquençage et recherche de talents. La recherche de talents était particulièrement essentielle, car l’album était un composite unique de dance, bebop, pop et balladry. Son genre peut difficilement être défini.

Et c’était une époque où certains genres étaient en pleine mutation, surtout à la suite de l’énorme contrecoup de tout le disco. Les humeurs à multiples facettes et les arrangements complexes de The Dude sont devenus un précurseur pour le R&B, le boogie et la pop à venir. Le « Velas » chantant et flottant surélevé par l’harmonica enthousiaste de Toots Thielemans, avait des nuances de smooth jazz et de Quiet Storm, tandis que la grandiloquence ultra-rapide de « Ai No Corrida » montrait à quel point la syncope africaine filtrerait dans la musique pop et dance pour les années à venir.

Cela fonctionne grâce à l’équipe de musiciens de Jones, comme des claviéristes Herbie Hancock et Greg Phillinganes, le trompettiste et arrangeur de cors Jerry Hey, le batteur JR Robinson, le bassiste Louis Johnson et les performances vocales de Patti Austin et James Ingram.

The Dude a présenté le baryton distinctif d’Ingram au monde, montrant la délicatesse émotive et la tendresse de “Just Once”, la douceur montante de “One Hundred Ways” et son poids masculin signature sur la chanson titre.

Mais peut-être que la vraie superstar de The Dude était l’auteur-compositeur Rod Temperton. Le claviériste Heatwave connu pour avoir composé des classiques comme “Always and Forever”, “Rock with You” de Michael Jackson et “Give Me the Night” de George Benson, Temperton a écrit quatre des neuf morceaux de l’album, explorant toute la gamme de sa théâtralité. “Razzmatazz” et “Turn on The Action” étaient des cliniques d’urgence rythmique, tandis que “Something Special” affichait des harmoniques atmosphériques qui créaient une passion délicieusement discrète. La voix de Patti Austin porte les chansons de Temperton à leur apogée, grâce à son mélange de technique acérée et de sensualité instinctive. Elle pourrait être à son meilleur, cependant, sur Stevie WonderLa composition funk serpentine de “Betcha ne me blesserait pas”.

Le mortier qui maintenait toutes ces briques ensemble était l’ingénieur Bruce Swedien. En plus de sa connaissance savante de la science des microphones, la technique innovante de Swedien, surnommée le “Acusonic Record System”, a fourni un potentiel presque infini de plage d’enregistrement qui a donné à chaque enregistrement un éclat céleste. Lorsque vous avez entendu quelque chose que Swedien avait joué à la radio pendant cette période, vous avez simplement ressenti la différence.

Le leadership et le charisme contagieux de Quincy Jones ont aidé The Dude à devenir platine et à remporter trois Grammys supplémentaires pour son plateau de trophées déjà débordant. Peut-être plus important encore, l’album, aux côtés de Thriller de Michael Jackson, s’est avéré être un modèle pour la musique pop pour les décennies à venir. La bonne dose de sophistication et de spontanéité, ou comme Jones lui-même l’a déclaré, « l’âme et la science ».

