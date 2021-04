The Ed Sullivan Show YouTube Channel Spotlights Jazz en avril 2021

La chaîne YouTube officielle du Ed Sullivan Show continue de présenter des segments complets de tout le spectre du divertissement, en se concentrant sur l’appréciation du jazz tout au long du mois d’avril. La chaîne Ed Sullivan Show célèbre les apparitions de Benny Goodman, Duke Ellington avec Louis Armstrong, Lionel Hampton, Louis Armstrong et Woody Herman And His Orchestra, ainsi que des listes de lecture pour Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Nat King Cole et de la musique jazz avec Dave Brubeck Quartet, Gene Krupa, Nat King Cole Trio et plus encore.

Établi par le Smithsonian National Museum of American History, 2021 marque la 20e année du Mois de l’appréciation du jazz, qui célèbre l’impact culturel et historique de la musique jazz. Le spectacle Ed Sullivan a apporté de la musique jazz à des millions de téléspectateurs américains et a été reconnu pour ses apparitions pionnières dans le jazz par la Bibliothèque du Congrès, qui décrivait l’émission populaire comme «un programme de télévision historique et sans aucun doute l’une des chroniques les plus importantes de la culture populaire du milieu du XXe siècle». Le spectacle Ed Sullivan avait souvent une portée internationale, y compris des artistes de jazz qui jouissaient d’une renommée mondiale.

Appréciation du jazz sur The Ed Sullivan Show Chaîne Youtube débute aujourd’hui avec Benny Goodman («Je veux être heureux») et Louis Armstrong («Quand il est temps de dormir dans le sud»). Vendredi, des raretés telles que la performance de WC Handy en 1949 de «St. Louis Blues, « Lionel Hampton ( » How High The Moon « ) et un segment passionnant de Turk Murphy & Dixieland Brass Band interprétant » Bill Bailey, Won’t You Please Come Home « font leur première. Le week-end se poursuit samedi avec Louis Armstrong («On The Sunny Side Of The Street»), Pete Fountain («Tiger Rag»), Count Basie avec Joe Williams («Roll ‘Em Pete»), Gene Krupa («Sing, Sing , Sing ») et Glenn Miller Orchestra / Ray McKinley (« In The Mood »). Le dimanche 4 avril, cherchez Erroll Garner («Misty») et Louis Armstrong («Muskrat Ramble»).

La chaîne YouTube Ed Sullivan Show présente également les nombreuses apparitions de Louis Armstrong, y compris une performance de 1956 de «Basin Street Blues». D’autres segments de jazz incluent Harry James Band («Lester Leaps In»), Woody Herman And His Orchestra («Caldonia») et, pour clôturer le mois, des performances de Louis Armstrong avec Duke Ellington.

Tout au long de son historique de 23 ans aux heures de grande écoute (1948-1971), The Ed Sullivan Show a présenté les performances les plus chaudes du monde entier et a présenté des talents émergents dans les salons américains tous les dimanches soirs. L’émission présentait certaines des premières ou premières performances télévisées de superstars de la musique, notamment Stevie Wonder, The Band, The Beach Boys, The Beatles, The Jackson 5, The Mamas and The Papas, The Supremes et The Rolling Stones.

Parmi les joyaux volumineux de ce vaste catalogue se trouvent des clips emblématiques dont la plupart n’ont pas été vus depuis des décennies. UMe télécharge de nouvelles vidéos tous les jours, y compris des dizaines de raretés disponibles numériquement pour la première fois, au responsable de The Ed Sullivan Show Chaîne Youtube et Ed Sullivan’s site officiel les deux nouvellement mis à jour.