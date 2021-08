The Elder Scrolls 6 et Starfield arriveront-ils sur PS5 ?

Meilleure réponse: Non. Bien qu’il existe un précédent pour l’achat de studios par Microsoft et la sortie de jeux sur des plateformes concurrentes comme PlayStation, cela ne semble pas être le cas avec Starfield ou The Elder Scrolls 6. Phil Spencer, responsable de Xbox, a confirmé que Starfield est exclusif au Xbox Game Pass. plates-formes, y compris Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

La PS5 aura-t-elle Elder Scrolls 6 et Starfield ?

Non. Lorsque Starfield a été présenté à l’E3 2021, Microsoft a confirmé qu’il ne viendrait pas sur PS5. Avec The Elder Scrolls 6 dans les années à venir après le lancement de Starfield, il ne sortira probablement pas non plus sur la console de Sony. Au lieu de cela, Microsoft souhaite fournir ces jeux aux plates-formes Microsoft et via Xbox Game Pass.

Bien que Spencer aurait déclaré à Bloomberg que les futurs jeux Bethesda arriveraient sur Xbox, PC et “d’autres consoles au cas par cas”, cela ne semble pas inclure Starfield ou The Elder Scrolls 6.

Microsoft a-t-il déjà sorti ses propres jeux sur PlayStation ?

Oui. Après que Microsoft a acheté Mojang, la société a continué à publier et à prendre en charge Minecraft sur PS4. Ce qui est différent dans cette situation, c’est que Minecraft était déjà annoncé et disponible sur PS3 et PS4 avant que Microsoft n’achète le développeur Mojang.

Ajoutant initialement à la complexité de la situation, Bethesda a déclaré qu’elle publierait toujours ses propres jeux à l’avenir.

“… Nous travaillons toujours sur les mêmes jeux que nous étions hier, créés par les mêmes studios avec lesquels nous avons travaillé pendant des années, et ces jeux seront publiés par nous.”

Cela dit, il ne semble pas qu’il publiera de sitôt Starfield ou The Elder Scrolls 6 sur les consoles PlayStation.

Starfield et The Elder Scrolls 6 seront-ils disponibles sur Android ?

Peut-être. Starfield et The Elder Scrolls 6 seront lancés dans Xbox Game Pass et prendront en charge le streaming cloud. Si tel est le cas, les utilisateurs pourront les lire sur leurs appareils Android. Il serait sage de choisir certains des meilleurs contrôleurs mobiles à cette époque, car ce ne seront certainement pas des titres auxquels vous voudrez jouer avec des commandes tactiles.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.