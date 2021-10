The Elder Scrolls Online: Deadlands conclut son histoire d’Oblivion en novembre

Les joueurs d’Elder Scrolls Online pourront enfin déjouer les plans diaboliques de Dagon, tout en explorant de nouvelles régions mystérieuses jamais vues auparavant dans l’univers d’Elder Scrolls avec l’arrivée du DLC Deadlands du jeu.

Deadlands marque la fin de l’histoire d’un an de Gates of Oblivion, qui, avec la sortie de Deadlands, comprendra quatre packs DLC. Deadlands sortira sur PC, Mac et Stadia le 1er novembre. Les joueurs sur console pourront explorer le nouveau DLC le 16 novembre.

Bethesda dit que les joueurs de The Elder Scrolls IV: Oblivion reconnaîtront certaines zones de Deadlands, telles que The Burn, une région avec des rivières en fusion et des monstres infusés de feu. Mais il y aura aussi des zones complètement nouvelles à explorer, comme The Sever, une région qui abrite des tempêtes meurtrières et des vents violents. Deadlands introduira également une nouvelle capitale massive, Fargrave. Située dans un désert mystique, la ville est couverte d’un squelette massif.

Deadlands peut être acheté via la Boutique à Couronnes en jeu et est également inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés ESO Plus. C’est la plus grande mise à jour du jeu depuis la mise à jour Blackwood en juin, qui a ajouté une nouvelle région et des compagnons de joueur. La dernière mise à jour de Gates of Oblivion, Waking Flame, a introduit de nouveaux donjons, ensembles d’objets et objets de collection.

The Elder Scrolls Online a récemment reçu des mises à jour de nouvelle génération pour PlayStation 5 et Xbox Series X, privilégiant la fréquence d’images par rapport à la résolution tout en activant automatiquement le HDR pour toutes les consoles à l’exception de la base Xbox One et PlayStation 4. The Elder Scrolls VI est actuellement “en la phase de conception », selon Todd Howard.

