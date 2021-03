The End Machine Feat. Ex Dokken, membres du mandat: clip vidéo ‘Crack The Sky’

LA MACHINE FINALE, le nouveau groupe composé de deux membres du classique DOKKEN s’aligner – George Lynch (guitare) et Jeff Pilson (basse) – avec l’ancien LYNCH MOB et courant GARANTIR chanteuse Robert Mason, sortira son deuxième album, « Phase 2 », le 9 avril via Frontiers Music Srl. Le clip officiel du deuxième single du disque, « Crack The Sky », peut être vu ci-dessous.

« Phase 2 » avec batteur Steve Brown, frère cadet de l’ancien DOKKEN le batteur « Sauvage » Mick Brown, qui a joué sur LA MACHINE FINALELes débuts éponymes de 2019.

Le nouvel album s’appuie sur la grande musique hard rock bluesy des débuts, mais voit LA MACHINE FINALE aller plus vers un son de hard rock classique des années 80 et le résultat est un redémarrage 2.0 d’une machine à musique tueur.

Dit Pilson: « Sur cet album, nous avons décidé de faire les meilleures chansons possibles et sommes plus que ravis de la façon dont cela s’est avéré. Nous n’avions pas non plus peur de laisser des éléments du DOKKEN le son est clair et fort. En conséquence, non seulement c’était un processus très organique et collaboratif, mais c’était aussi très amusant !!! Je pense que ce sont quelques-unes des meilleures chansons que nous ayons jamais écrites et je suis époustouflé par toutes les performances. George était en feu partout, Robert indique clairement qu’il est l’un des meilleurs chanteurs de rock du moment, et Steve livré avec toute la passion et l’enthousiasme que tout groupe pourrait désirer. Dans l’ensemble, c’est une déclaration musicale que nous pouvons et nous garderons pendant très longtemps !!! «

Ajoute Lyncher: « Jeff, Robert et j’ai eu des discussions avant les séances de pré-production et d’écriture que nous ferions un effort concerté pour mettre l’accent sur les accroches et l’accessibilité dans notre écriture. Nous nous sommes assurés de nous rappeler constamment les paramètres auto-induits que nous nous étions créés pour ne pas nous laisser distraire et perdre notre concentration. Je pense que ces conseils nous ont bien servis. Je suis très fier de ce que nous avons accompli avec LA MACHINE FINALE ‘Phase 2’. «

État le maçon: « Je sens ça ‘Phase 2’ est une progression logique de notre premier album, et je fais écho JeffLe point de vue selon lequel, dans le processus d’écriture, aucun de nous n’a senti que nous devions nous éloigner de notre passé ni de nos racines collectives. Qui a frappé Lyncher/Pilson La chimie et la lignée de la chanson sont sûrement puissantes et présentes, tout en me laissant la liberté à la fois de l’embrasser et de montrer mes propres saveurs musicales et lyriques. Ce disque nous montre solidement dans les poches et les rainures musicales de chacun, et en parlant de, Steve Brown s’est présenté pour l’écraser à la batterie … et il peut chanter des voix de fond puissantes! Nous espérons que les fans de tous nos catalogues adopteront LA MACHINE FINALE et ‘Phase 2’! «

Né à l’origine d’une idée de Frontiers Music Srl président et directeur A&R Serafino Perugino, qui voulait avoir la gamme classique de DOKKEN faites équipe avec un chanteur de tueur, LA MACHINE FINALELes débuts éponymes de ce dernier ont fortement impressionné lors de sa sortie. Loin d’être une simple répétition des CV des membres, LA MACHINE FINALE s’est avéré être une unité gélifiée qui sonnait exactement comme les pros chevronnés qu’ils sont, tout en prenant leur passé de hard rock et en mettant un cachet de production moderne sur les choses avec la permission de Pilson.

Pour leur premier album, LA MACHINE FINALEle son s’est développé au cours de plusieurs sessions d’écriture initiale entre Pilson et Lyncher, avec le maçon plus tard en partenariat avec eux. Alors que la programmation a peut-être amené les fans à émettre des hypothèses sur le son du groupe, les choses ont pris une tournure différente. Mentionné Pilson à l’époque: « La vraie vérité est que George et j’ai ce formidable partenariat d’écriture de chansons qui dure depuis 35 ans, et nous adorons travailler ensemble. Robert vraiment gêné avec nous aussi, facilitant ainsi le processus. «

Liste des pistes:

01. La montée



02. Sang et argent



03. Nous marchons seuls



04. Division sombre



05. Crack le ciel



06. Prison ou paradis



07. Héros en plastique



08. Cicatrices



09. Fais briller ta lumière



dix. Terrain de jeu du diable



11. Né du feu



12. destin

« Phase 2 » programmation d’enregistrement:

George Lynch – guitare



Jeff Pilson – basse, claviers et voix de fond



Steve Brown – batterie et voix de fond



Robert Mason – chant principal et arrière-plan



