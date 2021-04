«The End» pour les sorties en salles? Les grands films de Bollywood suspendus au milieu de la peur des super-épandeurs de Corona

La montée en puissance de Covid met les sorties de films en attente, les propriétaires de théâtre et les producteurs regardent les pertes croissantes

L’ouverture des cinémas, le retour des cinéphiles dans les salles de cinéma ont ravivé les espoirs pour l’industrie cinématographique hindi alors que les producteurs se précipitaient pour réserver des places pour la sortie en salles de leurs films. Roohi, Mumbai Saga a réussi à faire des affaires équitables au box-office compte tenu de l’époque de Covid, mais comme les chiffres ont recommencé à augmenter en mars 2021, cela ressemble maintenant à 2020 redux.

La gamme de grands films de bannière avec un cas d’étoile qui attire la foule de Sooryavanshi à Radhe: You Most Wanted Bhai semblait inaugurer des jours heureux pour l’industrie. Cependant, Covid a recommencé sa marche déchaînée et les freins, le couvre-feu nocturne à Mumbai ont contraint les cinéastes à reporter la sortie de leurs films. Chehre, vedette d’Amitabh Bachchan, les sorties de Bunty Aur Babli 2 du film Yash Raj ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre tandis que la sortie de « Haathi Mere Saathi » de Rana Daggubati a été retardée. Quant à Hollywood, la date de sortie de Marvel Tent-pole The Back widow a été déplacée. Le nombre croissant de cas au Pendjab a contraint la sortie du film du Pendjab Puaada à être retardée comme tout petit. Des rapports indiquent que d’autres grands films de Bollywood repousseront également leurs jours de sortie pour vérifier d’autres pertes.

Mettre les sorties de films en attente signifie d’énormes pertes pour l’industrie cinématographique qui soutient les acteurs jusqu’aux techniciens, les paris quotidiens. Les salles de théâtre autrefois très fréquentées ont une allure déserte et l’industrie se demande comment elle va se sortir de cette crise. Les experts disent que pour l’industrie qui réside déjà sur un stock de pertes, 2021 pourrait s’avérer pire.

Le producteur de films Anand Pandit, qui espérait la sortie de Chehre il y a moins de quinze jours lors du lancement de sa bande-annonce, a récemment annoncé que, comme prévu, le film ne sortira pas le 9 avril. Le cinéaste est prêt à attendre le bon moment pour s’assurer que son public est en sécurité.

Le retour du couvre-feu nocturne à Mumbai a mis les propriétaires de théâtres dans une situation difficile qui doivent fermer les théâtres à 20 heures. Avec une clause d’occupation de 50%, ils craignent de faire face à des pertes, le public tournant en moins grand nombre et aucun nouveau film à montrer. Selon l’exploitant du film Akshaye Rathi, il s’agit d’une «solution au hasard». Il veut que le gouvernement pense aux propriétaires de salles de cinéma qui doivent payer des salaires à leurs employés. Il a en outre souligné qu’ils n’avaient fait aucun revenu au cours de la dernière année. De plus, le gouvernement n’a annoncé aucun allégement financier, de sorte que le mieux qu’il puisse faire est de les laisser fonctionner.

Nitin Dattar, propriétaire d’un théâtre à Karad, Maharashtra et président de l’Association des propriétaires et exposants de cinéma de l’Inde, a également exprimé le même sentiment à Indian Express. À propos de la nouvelle règle consistant à afficher un rapport PCR négatif avant d’entrer dans un centre commercial à Mumbai et à perdre la licence pour ne pas maintenir la distance sociale entre le public, il a déclaré que les règles sont très strictes pour les propriétaires de théâtres. Il a ajouté que les exposants faisaient de leur mieux et que le public devait agir de manière responsable. Le chef de l’association a contacté la police de Mumbai pour les aider avec des agents de police capables de gérer la foule pendant les week-ends.

Aurora Theatres, d’autre part, a prévu de ne pas ouvrir de sitôt. Pendant ce temps, ils essaient d’employer leur personnel dans un hôpital et des centres commerciaux voisins, a déclaré Nambi Rajan, le propriétaire du théâtre. Une fois que tout a commencé, les employés seront ramenés, a-t-il affirmé.

Les propriétaires de cinéma ont déjà exprimé leurs inquiétudes quant au fait que leur entreprise subit de lourdes pertes en raison des freins de la pandémie, mais sans aucun résultat.Pour les producteurs de films, c’est pire, car les films ne gagnent pas bien même à leur sortie car les gens sont plus à l’aise pour regarder le contenu de le confort de leur foyer.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.