The Envelope Podcast revient avec une toute nouvelle saison

Hey! C’est Mark Olsen et Yvonne Villarreal. Nous sommes reporters de divertissement pour le Los Angeles Times et co-animateurs du podcast The Envelope.

Nous revenons le 30 novembre avec de tout nouveaux épisodes qui tirent le rideau sur les meilleurs candidats de cette saison de récompenses. Chaque semaine, nous sommes rejoints par des acteurs, réalisateurs et showrunners de premier plan pour des conversations intimes sur leur vie personnelle et leurs processus créatifs – et comment tout cela alimente leur art.

Pour la première de notre saison, Kirsten Dunst raconte les moments transformateurs de sa carrière de plusieurs décennies et partage des histoires sur son rôle dans le nouveau film de Jane Campion, « The Power of the Dog ». De nouveaux épisodes – mettant en vedette des stars telles que Halle Berry, Jennifer Coolidge et Adam McKay – sortiront tous les mardis. Vous pouvez nous suivre sur votre lecteur de podcast préféré ou regarder ici sur latimes.com, où notre équipe publiera les transcriptions complètes des conversations.