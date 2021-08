‘The Eternals’ a des couvertures d’Entertainment Weekly et une nouvelle bande-annonce : OMG ?! 10z viral

Je dis toujours que The Eternals de Marvel n’est rien de plus qu’une version sophistiquée des Ancient Aliens de The History Channel. C’est tout! Les Eternals sont des extraterrestres fantaisistes qui voyagent sur terre à l’aube de la civilisation et décident d'”aider” les humains à devenir plus civilisés et merde. Comme, ils leur enseignent l’irrigation et l’architecture et probablement aussi l’armement. Pourtant, je verrai ce gâchis, ne serait-ce que pour Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Gemma Chan et Richard Madden. Et les autres!

Entertainment Weekly de cette semaine consacre son numéro aux couvertures individuelles de tous les personnages des Eternals. Gemma comme Sersi, Salma comme Ajak, Richard comme Ikaris, Angelina comme Thena, Kumail comme Kingo, Brian Tyree Henry comme Phastos et plus encore. Vous pouvez voir toutes les affiches des personnages individuels ici, et vous pouvez lire l’histoire de couverture exclusive d’EW ici. Voici quelques-unes des pièces spécifiques à Angelina :

Jolie en regardant le film se réunir : Jolie n’est certainement pas étrangère aux projets à succès, mais même elle a été surprise par l’ampleur d’Eternals. « C’est certainement la chose la plus importante que j’aie jamais faite », dit-elle. “En tant que réalisateur, regarder la production essayer de la gérer, c’était une chose énorme à assumer.” Sur Théna : L’acrobatique Thena est l’une des guerrières d’élite du groupe, et elle peut manifester des armes à partir de rien. Pour se préparer, Jolie a suivi une formation de ballet pour capturer sa grâce sans effort, tout en s’apprenant à utiliser diverses armes, dont la plupart ont été ajoutées numériquement en post-production. “C’est l’une des choses les plus étranges pour lesquelles s’entraîner parce que vous lancez des objets, attrapez des objets, cassez des objets en deux”, explique-t-elle. « Vous vous sentez un peu fou. Vous jetez simplement votre main comme si vous pensiez : « Est-ce une épée ? C’est une lance ? Est-ce un lasso ? Que suis-je en train de faire?’ Ensuite, vous entrez dedans et cela devient vraiment amusant, mais c’est un casse-tête. Pourquoi elle a pris le rôle : “Je voulais juste faire partie de cette famille. J’ai moi-même une famille un peu non conventionnelle, donc c’était familier. La première fois que le casting était ensemble en costume: « Debout là l’un à côté de l’autre, la première fois que nous nous sommes tous tenus dans nos costumes ensemble et avons enlevé nos capes secrètes et avons dû rester là pour le tir, ce que vous avez ressenti était juste beaucoup de soutien. Nous nous souriions et il y avait juste beaucoup de gentillesse. » La girafe: Dans l’ensemble, le casting dit avoir été surpris par la rapidité avec laquelle ils se sont liés, se liant à la fois à l’écran et à l’extérieur. (À un moment donné, Jolie a organisé une fête d’Halloween pour les acteurs et l’équipe, se déguisant en girafe.)

Angelina est une telle maman, mon Dieu. Organiser une fête d’Halloween et s’habiller comme une girafe ? Maman bouge. Je parie qu’elle a évanoui des bonbons et complimenté chaque costume. Cette pièce d’EW était plus complète que ce à quoi je m’attendais et j’ai l’impression d’avoir une meilleure compréhension de l’histoire, du fonctionnement des Eternals et de ce qu’ils sont censés faire. On dirait aussi que Gemma Chan a le scénario le plus charnu et qu’elle fait partie d’un triangle amoureux entre Richard Madden et Kit Harington. Chaud??

Oh, et Marvel a sorti la “bande-annonce finale” de The Eternals ce matin. Marvel a entendu les plaintes des fans sur “pourquoi les Eternals ne se sont-ils pas impliqués dans le Snap”, etc. Ils ont donc coupé une bande-annonce à mi-chemin pour l’expliquer. Angelina a l’air incroyable ! Richard Madden aussi.

