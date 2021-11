The Eternals est le meilleur premier de Marvel à 161 millions de dollars

The Eternals devient le meilleur premier Marvel en 2021 | Instagram

Ils ont récemment annoncé que The Eternals a balayé le box-office mondial malgré les mauvais commentaires concernant le film et en plus des parties qui cachaient les scènes LGBT, quelque chose qui a sans aucun doute beaucoup dérangé les fans.

C’est ainsi que The Eternals est désormais la deuxième meilleure première de 2021 et le meilleur début de Les studios Marvel jusqu’à présent cette année, ayant rapporté plus de 161 millions de dollars lors de son week-end en salles.

Le film de la nouvelle équipe de super-héros a divisé les opinions critiques, étant pour certains l’une des pires adaptations, tandis que pour d’autres, il vient rafraîchir ce qui a été vu auparavant.

Même avec cwnsura dans certains pays en raison de ses scènes LGBT, le film a dominé le box-office lors de son week-end d’ouverture et a probablement détrôné Venom 2 du haut.

Le film « Eternals » a récolté plus de 60 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture aux Etats-Unis, des chiffres pas si encourageants sur ce territoire.

Pourtant et dans ce qui correspond au box-office mondial, le film des célestes a raflé plus de 161 millions de dollars, étant ainsi le deuxième meilleur premier de l’année et seulement en dessous de Venom 2.

A noter qu’il s’agit du meilleur résultat, en termes de revenus, que Marvel ait obtenu depuis le début de la pandémie et surpassant de loin d’autres titres tels que Shang Chi, Cruella et Fast and Furious.

En outre, un éventail diversifié de célébrités nengalana le film réalisé par Chloé Zhao, la première femme lauréate de l’Oscar du meilleur réalisateur.

Thena (Angelina Jolie) Ikaris (Richard Madden) Ajak (Salma Hayek) Kingo (Kumail Nanjiani) Makkari (Lauren Ridloff) Phastos (Brian Tyree Henry) Sprite (Lia McHugh), Gilgamesh (Don Lee) Druig (Barry Keoghan) Sersi (Gemma) Chan) Karun (Harish Patel)

Pour le moment, le film peut être vu dans les salles depuis sa première au milieu de la semaine dernière, disponible sur le territoire mexicain et dans les deux langues.

De plus, l’une des surprises de The Eternals est l’introduction de Salma Hayek à l’UCM, soulignant la diversité de la maison des souris et la nouvelle direction qu’ils prendront pour la phase 4.

En fait, l’actrice mexicaine a récemment accordé une interview très émouvante racontant comment ils l’avaient contactée pour participer en tant que leader dudit film, un exploit qu’elle n’aurait jamais pensé avoir dans sa carrière.