The Expendables 4 de Sylvester Stallone confirme trois étoiles de retour et trois nouvelles co-stars

Lionsgate a révélé aujourd’hui que les stars fréquentes de Expendables Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture et Sylvester Stallone dirigeront l’équipe de The Expendables 4, reprenant respectivement leurs rôles de Lee Christmas, Gunner Jensen, Toll Road et Barney Ross. Ils font tous partie de la franchise depuis l’original The Expendables, et pour le moment, ils sont les seuls vestiges des autres films Expendables. En plus de ces quatre acteurs principaux, The Expendables 4 (pas le titre officiel) mettra en vedette Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox et Tony Jaa, qui ont été choisis pour rejoindre la franchise dans de nouveaux rôles.