The Eyes Of Tammy Faye Review: La performance de Jessica Chastain est une lumière directrice dans un biopic profondément inégal

Agissant à la fois comme une chronique du voyage de Tammy Faye Bakker à travers la foi et comme un récit des principaux scandales qui détruiraient le ministère de son mari, The Eyes of Tammy Faye essaie de s’attaquer à deux fronts à la fois. L’effort est en effet admirable, et jusqu’à un certain point divertissant et instructif, car le film raconte une histoire encore fraîche dans l’esprit de certains qui l’ont vécue telle qu’elle s’est produite. Malheureusement, le résultat final ressemble à une version rapide de Cliff’s Notes de ce qui s’est réellement passé, avec un rythme fulgurant qui prive le film de tout semblant d’impact. Et malheureusement, les performances exemplaires des plus impliqués se perdent dans le processus.