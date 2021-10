The Ezra Klein Show: un crypto optimiste et un crypto sceptique entrent dans un studio de podcast

Le Ezra Klein Show est un podcast du New York Times (auparavant diffusé sur Vox). Description de l’épisode :

«Je voulais explorer le monde que les technologies de crypto et de blockchain pourraient s’appuyer sur le spectacle depuis un certain temps. À certains égards, je suis optimiste : je pense que ces technologies sont importantes et que beaucoup d’entre elles fonctionneront. À d’autres égards, je suis sceptique : je ne suis pas convaincu que leur large adoption conduira au monde numérique scintillant et décentralisé que de nombreux partisans de la cryptographie imaginent.

Il s’agit donc d’une conversation crypto qui va bien au-delà de Bitcoin. Il s’agit de ce qui se passera lorsque nous jetterons les bases d’économies véritablement numériques, avec de l’argent numérique, des biens numériques et la propriété numérique. Il s’agit de technologies qui pourraient déclencher une renaissance de la créativité ou une orgie de commercialisation. Ou les deux. Et il s’agit de savoir si nous confondons les problèmes de pouvoir avec des problèmes de technologie, et ce qui pourrait arriver si nous réparons les technologies sans changer les structures de pouvoir. Comme tout le monde dans ce débat est d’accord, nous avons fait beaucoup d’erreurs avec l’Internet que nous avons. Comment les éviter sur Internet que nous construisons ?

Mon invitée aujourd’hui est Katie Haun. Haun est associé commandité de la société de capital-risque A16Z, également connue sous le nom d’Andreesen-Horowitz. Elle est une ancienne greffière de la Cour suprême et procureure fédérale qui s’est concentrée sur la cybercriminalité et a poursuivi les agents corrompus impliqués dans Silk Road, le premier grand marché du darknet. Elle a donc vu le côté obscur de la crypto en premier, et maintenant, chez A16Z, elle est à la tête de l’un des plus grands fonds de capital-risque de crypto qui soit. Il s’agit donc d’une conversation sur le monde que la crypto pourrait créer, menée avec le moins de jargon technique possible. Prendre plaisir! »