The Fame : comment Lady Gaga a écrit une prophétie auto-réalisatrice

Lorsque Lady Gaga déchaîné son premier album, The Fame, le 19 août 2008, elle avait une motivation surprenante : “Je veux vraiment injecter la culture gay dans le grand public.”

Gaga a déclaré au magazine Out à l’époque : « Ce n’est pas un outil clandestin pour moi. C’est toute ma vie. Je plaisante toujours, la vraie motivation est simplement de rendre le monde gay. » Pour un artiste débutant avec l’Amérique conservatrice à gagner, c’était un énoncé de mission audacieux, mais la future icône LGBTQ emballé beaucoup de lest pour le combat. Elle savait ce que c’était que de se sentir privé de ses droits.

Un cri de guerre pour une acceptation plus large

Le cri de guerre pour une acceptation plus large atteint son apogée avec le premier single et morceau d’ouverture “Just Dance”. Enregistrée avec Akon et RedOne, tous deux alors au sommet de leur crédibilité commerciale, la chanson présente la voix de Colby O’Donis et a immédiatement fait sensation en club. Mais ses synthés saccadés et sa mélodie disco insistante étaient trop accrocheurs pour rester uniquement un hit de danse, et la lente progression de la chanson dans le Billboard Hot 100, à partir d’août 2008, lui a permis d’atteindre la pole position en janvier de l’année suivante; sa montée constante au sommet n’est pas tout à fait un record à 27 semaines.

En fait, tous les cinq premiers morceaux de l’album ont été sélectionnés en tant que singles sur un marché ou un autre. “Poker Face” a été le deuxième à être choisi, et a prouvé que Gaga n’était pas un feu de paille. Son groove mélodique synth-pop fonctionnait toujours sur le dancefloor mais, plus important encore, sonnait renversant à la radio. Plus sombre que le premier single et plus clairement pop, il est devenu le plus gros succès de The Fame, en particulier au Royaume-Uni et en Europe continentale, où il est devenu la chanson la plus vendue de l’année. Gaga atteignait également son rythme visuel avec cette sortie – une vidéo OTT présentant la tension sexuelle énervée de la piste qui était suggestive sans jamais sembler minable.

Pour « Paparazzi », les budgets vidéo devenaient encore plus importants et la star hollywoodienne Alexander Skarsgård a été embauchée pour donner vie au récit théâtral. Encore une fois, en réduisant la superposition disco, il s’agissait d’une autre chanson pop à part entière avec un refrain sans prisonnier qui prouvait que Gaga pouvait écrire une musique qui fonctionnerait dans tous les formats. “Lovegame” et “Eh Eh (Nothing Else I Can Say)” étaient des tarifs plus légers mais ont maintenu le steak à succès constant de l’album, le premier se classant dans le Top 5 du Billboard et le second enregistrant de solides performances sur les marchés européens, en particulier en France, où il a fait le Top 10.

Un auteur-compositeur classique

Donc, cinq chansons et vous avez cinq singles qui tuent – ​​une salve d’ouverture impressionnante pour n’importe quel artiste, sans parler d’un au début de sa carrière. Mais que nous disent-ils de Lady Gaga, alias Stefani (Joanne Angelina) Germanotta, qui a eu du mal à faire une pause dans une industrie connue pour son conservatisme envers les femmes ? Premièrement, cela la présente comme une auteure-compositrice classique qui comprend le pouvoir d’un crochet frappant. De nombreux écrivains échouent à ce premier obstacle et, comme tout acte pop debout vous le dira, sans ces crochets, vous pourriez aussi bien faire vos valises et rentrer chez vous.

Ensuite, elle a eu la capacité de fusionner des mélodies solides avec un style et des images impénétrables. Parfois, comme Madone dans les années qui l’ont précédée, cette théâtralité menaçait de saper sa réputation musicale, mais, avec les deux actes, la puissance de ces chansons (la substance derrière le style, si vous voulez) l’a emporté. Le regard de Gaga était provocateur, mais rarement ouvertement sexuel comme l’avait été celui de Madonna. Gaga a fusionné la haute couture avec le pop art : des thèmes qui continueront à se retrouver dans son travail ultérieur.

Enfin, Gaga avait une confiance assurée. Elle a embrassé la piste de danse, mais voulait utiliser la plate-forme pour raconter des histoires difficiles et poser des questions. Les messages de positivité et de confiance en soi allaient devenir plus stridents avec le temps, mais cette prise de conscience précoce de sa force était déjà contagieuse. C’était un message dont les adolescents, les jeunes femmes et la communauté LGBTQ se sont emparés et, comme à tant d’occasions dans le passé, ces groupes devaient propulser la plate-forme de l’auteur-compositeur-interprète au plus large des publics et des pics commerciaux puissants.

Sur les 10 pistes suivantes, vous trouverez un mélange de coupes. « Boys Boys Boys » est une exubérance délirante sur le dancefloor ; « Brown Eyes », une ballade luxuriante et introspective qui pourrait avoir émergé de la Elton John-Le recueil de chansons de Bernie Taupin ; “Summerboy”, un shuffler de soft-rock rauque influencé par les années 80, saupoudré d’encore plus de cette poussière de dancefloor. Mais nulle part l’accent mis sur la grande mélodie ne faiblit. Même sur le morceau de clôture, “Disco Heaven”, il y a un crochet qui sonne comme si Benny et Björn auraient pu flirter avec quand ils composaient ABBA« Voulez-Vous ».

Une masterclass sur la façon de lancer une pop star

L’énergie refoulée de l’attente forcée de Gaga pour que l’industrie rattrape son talent a explosé dans un élan de créativité qui a vu The Fame reconditionné juste un an plus tard avec un tout nouvel album de chansons comme The Fame Monster. Mais The Fame est, en vérité, un projet autonome qui mérite son propre moment au soleil. Malgré toute l’écriture, Gaga a utilisé sa célébrité boule de neige pour emmener les chansons sur la route (sa tournée The Fame Ball a commencé aux États-Unis au printemps 2009 et s’est terminée en Europe dans les mois suivants). Loin du clip vidéo de quatre minutes – un médium qu’elle maîtrisait depuis le début – l’arène en direct a permis aux performances de Gaga de s’approfondir.

Alors que les comparaisons avec Madonna étaient inévitables, c’était une époque très différente. The Fame reste une masterclass sur la façon de lancer une carrière pop du 21e siècle. Gaga n’avait pas non plus peur de collaborer (RedOne – qui a fait une grande partie de la production du disque – était l’un des meilleurs à l’époque) et l’omniprésent Flo Rida apparaît même sur la piste de l’album “Starstruck”. Mais l’écriture de chansons unique de Gaga et sa vision créative féroce font que ces grands noms restent résolument sur la touche.

Elle avait attendu ce moment depuis longtemps et n’allait pas le partager avec qui que ce soit.

Achetez ou diffusez The Fame.