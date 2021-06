The Family Man de Manoj Bajpayee se classe 4e sur la liste des émissions les plus populaires d’IMDb

L’acteur Manoj Bajpayee dans The Family Man

Le père de famille : The Family Man 2 des réalisateurs Raj et DK, avec Manoj Bajpayee dans le rôle principal, a atteint la quatrième position dans la liste IMDb des émissions les plus populaires au monde. La série Web populaire, qui est sortie le 4 juin 2021 sur la plate-forme OTT Amazon Prime Video, a reçu un accueil phénoménal de la part des téléspectateurs et des critiques de cinéma. Manoj Bajpayee, en particulier, a été applaudi pour sa performance étonnante en tant que Srikant Tiwari, un homme de la classe moyenne travaillant secrètement comme espion pour le renseignement.

La première saison de The Family Man a été classée quatrième dans les émissions de télévision les plus populaires d’IMDb au monde, précédée de Marvel’s Loki suivi de Sweet Tooth et Mare of Easttown. Les réalisateurs du duo se sont rendus sur Instagram et ont partagé la nouvelle avec la légende : “The Family Man, Season 2 is the 4th the show the most popular worldwide”, tagging IMDb’s Instagram handle. La publication a jusqu’à présent recueilli plus de 14 000 likes et quelque 158 commentaires sur Instagram. Des célébrités de Bollywood telles que Shahid Kapoor, Darshan Kumaar, Vishal Malhotra et le réalisateur Suparn S Varma ont pris un moment et ont réagi à la publication en disant “Si bien mérité”, tandis que d’autres ont utilisé quelques emojis pour exprimer leur soutien.

L’acteur Manoj Bajpayee a également pris la capture d’écran de la publication du profil du réalisateur et l’a partagée sur son profil. L’acteur est actuellement occupé ces jours-ci avec la promotion de sa prochaine série Ray, avec également Gajraj Rao, Kay Kay Menon, Harshvardhan Kapoor dans le rôle principal. La série est une adaptation d’histoires écrites par l’un des écrivains les plus célèbres de tous les temps, Satyajit Ray.

Interrogés sur The Family Man 3 et où il se dirige, les réalisateurs (Raj et Dk) ont déclaré que l’histoire et l’idée de l’orientation de la série étaient toujours là et que tous les deux savaient déjà où elle allait se concentrer. et quel genre de choses s’y trouvent. Les réalisateurs savaient où la série se dirigeait lorsqu’ils travaillaient sur la deuxième saison de Family Man.

IMDb est la base de données en ligne la plus populaire pour laquelle décide le classement des films et des séries Web en ligne en fonction des votes des utilisateurs. De plus, le classement mondial des séries/films/programmes télévisés ne cesse de changer de temps en temps.

