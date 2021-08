The Family Man était «effrayant, risqué» pour moi, pensait que ça allait mal tomber: Samantha Akkineni

in

Samantha Akkineni (Photo : IE)

L’actrice Samantha Akkineni qui est récemment devenue célèbre après la saison 2 de The Family Man où elle a joué le rôle de Rajalekshmi Sekharan/ Raji. L’acteur dans une récente interview avec Indian Express a révélé qu’elle avait très peur et ne croyait pas que le film tournerait si bien. Elle a en outre révélé que le rôle était particulièrement difficile car elle était toujours placée dans la case “fille mignonne”. Jouer un rôle d’agent des LTTE formé, vivant sous couverture à Chennai a surpris le public. “C’était risqué et effrayant pour moi”, a déclaré l’actrice de 34 ans à Indian Express.

D’après sa performance et l’appréciation qu’elle a reçue pour le rôle, il est sûr de dire que ses efforts ont vraiment payé. Sa performance en tant qu’assassin mortel est en fait devenue l’un des personnages les plus discutés de la série. D’être une femme impuissante à devenir une force mortelle qui pouvait tuer sans réfléchir, son parcours a laissé le public stupéfait.

L’actrice a révélé, comme dit à l’Indian Express, qu’elle ne s’attendait jamais à ce que les gens, même ceux qui ne l’ont jamais appelée auparavant, l’appellent/lui envoient un message pour la féliciter et apprécier sa performance. L’actrice devrait recevoir plusieurs prix pour son rôle. Elle a récemment remporté le prix du meilleur acteur au Indian Film Festival Of Melbourne (IFFM).

Parlant de récompenses et de reconnaissance, l’actrice a déclaré qu’elle ne signait pas de films pour des récompenses, mais des rôles auxquels elle croyait vraiment. “Les rôles qui, selon moi, feraient de moi une meilleure personne”, a-t-elle déclaré à IE. Les récompenses sont cependant toujours les bienvenues car elles nous incitent à faire mieux. Et dans ce contexte, “Je suis reconnaissante pour les récompenses”, a conclu Samantha.

S’ouvrant sur son rôle, l’actrice a révélé que le rôle était physiquement éprouvant et était un test de la force et de l’endurance de Samantha. En fait, elle avait elle-même réalisé toutes les cascades du film pour lequel elle a regardé de nombreuses séquences et documentaires réels qui l’ont aidée dans sa performance. Elle a travaillé avec le maître cascadeur Yannick Ben pour des séquences de cascades. Samantha, en parlant de Yannick Ben, a dit qu’il a un style de combat incroyable, très unique et je voulais imiter son style.

