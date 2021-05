The Family Man Saison 2: De plus grands défis pour Srikant de Manoj Bajpayee alors qu’il rencontre Raji de Samantha Akkineni; Bande-annonce!

The Family Man Saison 2 sera présenté en première le 4 juin.

Amazon Prime Videos a enfin publié la bande-annonce très attendue de The Family Man Season 2 et a également annoncé la date de sa sortie sur la plateforme OTT. La bande-annonce a été partagée par toute la distribution vedette de la série Web de Srikant de Manoj Bajpayee à JK de Sharib Hashmi et la nouvelle entrante Samantha Akkineni dans le rôle de Raji.

La nouvelle saison dévoile un nouveau défi pour le père de famille, Srikant qui s’ennuie dans un travail de cabine où son patron le pousse à aller au-delà du «minimum guy», tandis que son complice JK gère une «situation d’otage». Montée sur une plus grande toile, la nouvelle mission de l’équipe Srikant se déplace à Chennai où Intel apprend qu’une coalition dangereuse se prépare entre Daech et les groupes rebelles. Entre Samantha, qui fait partie d’un gang rebelle complotant pour ce que Srikant appelle une attaque. Comme le sérieux précédent, la saison 2 est entrecoupée de la lutte quotidienne de Srikant pour s’intégrer dans le monde de ses enfants, de séances de conseil avec sa femme, de rencontres légères de JK, etc.

Samantha est vue dans un avatar jamais vu auparavant où elle réalise des acrobaties dangereuses et se prépare à être le «nouveau visage du danger». Cependant, certains des personnages de la première saison comme Moosa, le flic Zoya, Arvind sont portés disparus même lorsque la dernière saison s’est terminée sur un cliffhanger sans déterminer leur sort.

Regardez la bande-annonce ici

La bande-annonce a été partagée par des acteurs comme Taapsee Pannu, Rajkummar Rao également. Les créateurs de la série, Raj et DK, ont déjà promis que la saison n’était pas coupée et sont convaincus qu’ils ont créé une saison passionnante pour vous tous. Aparna Purohit, responsable de India Originals chez Amazon Prime Video, a également qualifié la nouvelle saison de “ plus grande et plus complexe ” et est confiante pour captiver le public avec “ la confrontation de Srikant avec son ennemi juré ”.

La première saison de Family Man, arrivée en septembre 2019, tournait autour des missions de Srikant Tiwari en tant qu’agent de terrain alors qu’il travaillait en tant qu’analyste principal à la Cellule d’analyse et de surveillance des menaces. La saison l’a vu défendre son pays contre une attaque terroriste alors qu’il chevauchait dans une vie légèrement instable avec sa femme et ses deux enfants. La série a été bien accueillie par le public et la critique et a remporté cinq prix aux Filmfare OTT Awards.

La saison 2 était censée sortir plus tôt cette année et depuis le lancement de son teaser et a fait l’actualité avec les fans exigeant continuellement sa sortie. La saison marque les débuts numériques de l’actrice populaire dans les films Telegu et tamoul, Samantha Akkineni. Le duo de réalisateurs a salué sa performance et défini son rôle comme audacieux et énervé. L’acteur principal, Manoj dans une interview a révélé que le public allait vivre quelque chose qu’il n’oublierait pas facilement.

The Family Man Saison 2 sera présenté en première le 4 juin.

