The Farting Trees : une étude révèle comment certains arbres expulsent des gaz à effet de serre dans l’air

Les chercheurs ont mesuré les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux des chicots de pins et de cyprès chauves morts dans cinq forêts fantômes de la péninsule d’Albemarle-Pamlico en Caroline du Nord

Il existe une quantité surprenante de preuves liées aux pets d’animaux et au changement climatique. Prenez, par exemple, les vaches. Une vache peut produire jusqu’à 200 kg de méthane par an, contribuant à une part importante des émissions de gaz à effet de serre (GES). L’agriculture est responsable de 10 à 12 % des émissions de gaz à effet de serre, la viande, la volaille et l’élevage laitier en produisant près des trois quarts, selon le Forum économique mondial. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le bétail, y compris les vaches, les porcs, les moutons et d’autres animaux, est responsable d’environ 14,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les vaches, cependant, sont les principaux contrevenants – chaque animal libère 30 à 50 gallons par jour en moyenne. Avec environ 1,3 à 1,5 milliard de vaches sur la planète, on ne peut que se demander combien de méthane elles produisent.

Mais les vaches ne doivent pas être les seules responsables d’émettre le plus de méthane. Il vient aussi des arbres. Oui, tu l’as bien lu. Les arbres contribuent également au réchauffement climatique en expulsant des gaz à effet de serre dans l’air. Les arbres morts détruits par l’élévation du niveau de la mer émettent du dioxyde de carbone, du méthane et de l’oxyde nitreux.

Une nouvelle étude de l’Université d’État de Caroline du Nord révèle que les émissions de gaz à effet de serre – familièrement appelées ” pets d’arbre ” – des arbres morts sur pied dans les forêts des zones humides côtières doivent être prises en compte lors de l’évaluation de l’impact environnemental des soi-disant « forêts fantômes ». L’étude, récemment publiée dans la revue Biogeochemistry, a comparé la quantité et le type d’émissions des chicots d’arbres morts aux émissions du sol. Bien que les chicots n’aient pas libéré autant que le sol, ils ont augmenté les émissions de GES de l’ensemble de l’écosystème d’environ 25 %. Les résultats montrent que les chicots sont importants pour comprendre l’impact environnemental total de la propagation des arbres morts dans les zones humides côtières (appelées forêts fantômes) sur les émissions de GES.

“Même si ces arbres morts sur pied n’émettent pas autant que les sols, ils émettent toujours quelque chose, et ils doivent absolument être pris en compte”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Melinda Martinez, étudiante diplômée en foresterie et ressources environnementales à Université d’État de Caroline du Nord. “Même le plus petit pet compte.”

Dans l’étude, les chercheurs ont mesuré les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux provenant de chicots de pins morts et de cyprès chauves dans cinq forêts fantômes de la péninsule d’Albemarle-Pamlico en Caroline du Nord, où les chercheurs ont suivi la propagation des forêts fantômes en raison de la mer. montée de niveau. “La transition de la forêt au marais à partir de ces perturbations se produit rapidement et laisse derrière elle de nombreux arbres morts”, a déclaré Martinez. “Nous nous attendons à ce que ces forêts fantômes continuent de s’étendre à mesure que le climat change.”

Une telle émission pourrait s’avérer être une menace pour un système écologique global car elle anéantit les zones humides boisées. Étonnamment, les verts morts ne peuvent pas survivre à l’environnement et, par conséquent, causent une perte de biodiversité tout en contribuant au changement climatique.

Il est bien connu que les arbres créent un environnement propice à de nombreuses espèces végétales et animales, améliorent la conservation de la biodiversité et le bien-être humain. Par conséquent, il n’est pas surprenant qu’il semble y avoir une augmentation spectaculaire du nombre de personnes préoccupées par la perte de la nature alors que «l’éco-éveil» s’empare du monde. Une nouvelle recherche mondiale, menée par l’Economist Intelligence Unit (EIU) et commandée par le WWF en mai de cette année, montre que l’intérêt et la préoccupation du public pour la nature ont considérablement augmenté (16 %) au cours des cinq dernières années (2016-2020). ) et continue de croître pendant la pandémie. Les habitants des économies en développement – ​​des pays asiatiques comme l’Indonésie et l’Inde – sont de plus en plus conscients de la crise planétaire, ce qui affecte leur comportement. L’activisme numérique est en jeu avec une augmentation de 65% du nombre de mentions sur Twitter, amplifiant l’inquiétude pour la nature dans le monde entier – les mentions de la nature et de la biodiversité sont passées de 30 millions à 50 millions au cours des quatre dernières années.

« Les inquiétudes concernant l’impact que nous avons sur le monde naturel augmentent en particulier dans les marchés émergents, où les gens ressentent plus durement les impacts de la déforestation, de la pêche non durable, de l’extinction d’espèces et du déclin des écosystèmes », a déclaré Marco Lambertini, directeur général du WWF. International, ajoutant que la société soutient une transformation du modèle économique et de développement vers un modèle qui valorise enfin la nature pour les services cruciaux qu’elle fournit à l’économie, au bien-être, à la santé et à la sécurité. « Il s’agit d’un véritable ‘éveil écologique’ historique et de la chance de rééquilibrer notre relation avec la planète », dit-il.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.