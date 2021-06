The Fast And The Furious: Tokyo Drift: Pourquoi c’est mon film Fast and Furious préféré dans toute la série

Maintenant écoutez, je comprends que mon avis est minoritaire ici. En fait, lorsque les gens font des marathons en regardant les films Fast and Furious, à la manière de MCU, je sais que beaucoup de gens se plaignent de devoir en revoir 3 car c’est si différent du reste de la série. Il est également absent de la plupart des personnages préférés des fans. Mais, comme Halloween III : Saison de la sorcière, qui est un autre troisième film d’une longue série que beaucoup de fans détestent, je ne peux tout simplement pas en avoir assez du troisième film Fast and Furious. Et avec Fast and Furious 9 à venir, j’ai pensé que c’était le moment idéal pour ruminer pourquoi j’aime tant ce film. Alors, sans plus tarder, 5 raisons pour lesquelles Fast and Furious : Tokyo Drift est mon film préféré de la série. « Si vous n’êtes pas le premier, vous êtes le dernier ! Oh, attendez. C’est un autre film de course.

Spoilers mineurs à venir.