The Few, the Fews – Les plus grands joueurs de basketball de Gonzaga ⋆ .

Jusqu’au milieu des années 1990, le basket Gonzaga n’était connu au niveau national que pour John Stockton y ayant joué. Et cette tranche de renommée était basée sur ce que Stockton a accompli en NBA, pas sur tout ce qui s’est passé à Gonzaga pendant le temps de Stockton à Spokane.

Mais sous Don Monson, Gonzaga a commencé à émerger comme une puissance régionale. Et sous Mark Few, qui a pris la relève en 1999, les Bulldogs (également appelés les Zags) ont commencé leur ascension vers la notoriété nationale.

Gonzaga a fait le tournoi de la NCAA chaque année, il a été joué depuis que peu sont arrivés. Ils ont fait dix fois le Sweet Sixteen, le Elite Eight quatre fois et le Final Four deux fois. En 2017, Gonzaga était le finaliste national. Le record de peu avec Gonzaga est 629-124 (.835).

L’équipe de cette année est sa meilleure. Il est jusqu’ici invaincu.

L’offensive de Gonzaga est la meilleure que j’ai vue dans le basketball universitaire depuis des années, peut-être des décennies. Cela commence par l’incroyable meneur de première année, Jalen Suggs, et passe généralement par leur centre, Drew Timme. En attaque, la paire me rappelle un peu Henry Bibby et Bill Walton de l’équipe UCLA 1971-72. Et ce n’est même pas pour mentionner le tournage de Corey Kispert, première équipe entièrement américaine de Gonzaga.

Jusqu’au match Elite Eight contre l’USC, j’avais l’impression que la défense de Gonzaga était très bonne, mais pas excellente. Dans ce concours, cependant, les Zags ont joué au basket-ball de championnat aux deux extrémités du terrain.

Il n’est pas facile de choisir le grand Gonzaga de tous les temps à partir de cinq ans, mais voici ma tentative, qui comprend un ancien juge de district de la Cour fédérale.

Première équipe:

John Stockton (1980-1984)

John Stockton a mis le basket Gonzaga sur la carte. Je pense que la première fois que le programme a empiété sur ma conscience, c’était lorsque Stockton a été invité aux essais olympiques de 1984 et a ensuite été sélectionné au premier tour du repêchage de la NBA de cette année-là. En tant que senior, Stockton a été nommé joueur de l’année de la West Coast Athletic Conference après avoir mené la ligue en marquant, en passes décisives et en interceptions. Il a récolté en moyenne 21 points et 7,2 passes par match cette année-là. Il a fait 58 pour cent de ses tentatives de but sur le terrain et 56 pour cent d’entre eux au cours de ses quatre carrières. Stockton est devenu l’un des cinq meilleurs meneurs de jeu de l’histoire de la NBA, à mon avis. Le fils de Stockton, David, a également joué le meneur pour Gonzaga avec un bon succès, bien qu’il ne soit pas répertorié dans cet article. David Stockton joue actuellement dans la NBA G-League.

Dan Dickau (2000-02)

Un transfert de l’Université de Washington, Dickau est devenu la première équipe de la première équipe de Gonzaga, Associated Press, entièrement américaine. Bien qu’il n’ait joué que deux saisons à Spokane, Dickau a terminé sa carrière au sixième rang sur la liste des aides en carrière et au 16e rang des pointeurs en carrière. En tant que senior, il a récolté en moyenne 21 points et cinq passes par match, tout en convertissant 42% de ses trois points. Dickau a été sélectionné à la fin du premier tour du repêchage de la NBA 2002. Il a été échangé huit fois et a terminé sa carrière de six ans avec une moyenne de 5,8 points et 2,5 passes par match.

Corey Kispert (2017-présent)

Kispert est une première équipe entièrement américaine cette année. Il a récolté en moyenne 19 points et cinq rebonds par match, et a tiré un incroyable 45,3 pour cent du territoire à trois points (53,5 pour cent, au total). Il sera sélectionné au premier tour du repêchage de la NBA de cette année, probablement dans la partie de la loterie.

Adam Morrison (2004-06)

Morrison est troisième sur la liste de tous les temps de Gonzaga. Il a mené la nation en tant que buteur senior, avec une moyenne de 28,1 points par match cette saison-là. Il a fait partie de la première équipe entièrement américaine et a été co-joueur de l’année pour la National Association of Basketball Coaches et la United States Basketball Writers Association. Morrison était le troisième choix du repêchage de la NBA 2006, sélectionné par Charlotte sous la direction de Michael Jordan. Il a eu des difficultés en tant que recrue, en particulier en défense, puis a subi une grave blessure au genou. Sa carrière professionnelle s’est effondrée. Diabétique depuis son adolescence, Morrison est devenu un modèle pour les enfants atteints de diabète.

Drew Timme (2019-présent)

J’adore le jeu de ce gars, mais le mettre dans ma première équipe est défendable sur la base de facteurs objectifs, ainsi que subjectifs. Cette saison, il a fait partie de la deuxième équipe entièrement américaine et a récolté en moyenne 19 points, 7,3 rebonds et 2,3 passes décisives par match. Oh, et il a fait 65% de ses tentatives de placement sur le terrain.

Deuxième équipe:

Frank Burgess (1958-1961)

Frank Burgess est une grande success story américaine. Né à Eudora, Arkansas (où, a-t-il plaisanté, «le seul fast-food était si vous frappiez un cerf à 70 ans»), Burgess a fréquenté le Arkansas Agricultural, Mechanical and Normal College (Arkansas AM&N), qui est maintenant l’Université de l’Arkansas à Pine Bluffer. Après deux ans, Burgess est parti et a rejoint l’armée de l’air. Il a servi pendant quatre ans, principalement en Europe. Ensuite, Burgess s’est inscrit à Gonzaga. Il avait 23 ans à l’époque. Homme parmi les garçons, Burgess était absolument dominant sur le terrain de basket. Il est le leader de tous les temps de Gonzaga pour les points marqués. Ses moyennes de pointage au cours de ses trois saisons étaient: 23,2, 28,9 et 32,4. Le dernier de ces chiffres était le meilleur du basket-ball universitaire cette année-là, et Burgess a été nommé deuxième équipe entièrement américaine (AP). Burgess a été repêché par la NBA mais a joué dans la toute jeune ABL. Quand il s’est plié, Burgess s’est inscrit à la faculté de droit de Gonzaga. Burgess a eu une carrière juridique distinguée qui a abouti à sa nomination en tant que juge d’un tribunal de district américain par le président Clinton (district ouest de Washington). Il est décédé en 2010.

Blake Stepp (2000-04)

Stepp était une mention honorable tout-américain en tant que junior et une deuxième équipe entièrement américaine en tant que senior, quand il a conduit les Bulldogs au numéro deux dans les sondages de basket-ball universitaire. Stepp est neuvième sur la liste des scores de tous les temps de Gonzaga. En outre, il a également été deux fois universitaire américain. Stepp a été repêché par les Timberwolves du Minnesota mais a joué à l’étranger à la place. Lorsqu’une blessure a mis fin à sa carrière, il a joué au poker professionnel pendant un certain temps, participant aux World Series of Poker 2008, 2009 et 2010.

Rui Hashimura (2016-19)

Hachimura est originaire du Japon, fils d’une mère japonaise et d’un père béninois. Il a joué trois saisons pour les Zags avant de devenir professionnel après sa saison junior. Cette saison, Hachimura a en moyenne 19,7 points et 6,5 rebonds par match. Il a fait 59% de ses tentatives de placement et a remporté les honneurs de la première équipe entièrement américaine. Les Wizards de Washington ont fait de Hashimura le septième choix du repêchage de 2019. Après une année recrue décente, il semble devenir une force cette saison. Il compte actuellement en moyenne 14 points et six rebonds par match.

Ronny Turiaf (2002-05)

Ce natif de la Martinique, via Paris, se classe septième sur la liste des buteurs de tous les temps des Bulldogs, cinquième en rebonds en carrière et troisième en tirs bloqués. Deux fois, il a été une mention honorable entièrement américaine. En tant que senior, il a récolté en moyenne 15,9 points et 9,5 rebonds par match. Les Lakers ont repêché Turiaf, mais il a dû reporter sa carrière en raison d’une chirurgie cardiaque. Turiaf est revenu de cette opération pour passer 10 années solides dans la NBA en tant que centre de secours. Son pourcentage de tir en carrière en NBA est de 0,533.

Kelly Olynyk (2009-13)

Il était difficile de choisir parmi Olynyk, Domantas Sabonis et Filip Petrušev pour le deuxième grand joueur de cette équipe. Je suis allé avec Olynyk parce qu’il avait une carrière plus longue chez Gonzaga et a fait de la première équipe entièrement américaine. Cependant, le grand Canadien n’a brillé qu’à sa dernière campagne. Cette année-là, en remportant les honneurs de la première équipe entièrement américaine, il a en moyenne 17,8 points et 7,3 rebonds par match tout en réalisant 63% de ses tirs. Il a mené Gonzaga à un record de 32-3 et sa première tête de série numéro un dans le tournoi de la NCAA. Olynyk a eu une carrière productive dans la NBA. Tout fan dévoué des Washington Wizards se souviendra de lui pour ses performances contre le Wiz pour Boston en séries éliminatoires.

Troisième équipe:

Kevin Pangos (2012-15)

Il est cinquième de tous les temps en points pour Gonzaga, sixième en passes décisives et troisième en interceptions. Pangos a récolté en moyenne 13 points par match en tant que partant de quatre ans et a fait 41,5% de ses trois pointeurs. En tant que senior, il a fait partie de la troisième équipe entièrement américaine. Pangos joue actuellement en Russie.

Jeremy Pargo (2005-09)

C’est facile de le confondre avec Kevin Pangos, du moins pour moi. En fait, les deux gardes ont des numéros de carrière similaires. Pargo est quatrième de tous les temps en passes décisives et en interceptions pour les Zags, mais ce n’était pas tout à fait le tireur de Pangos. Pargo joue maintenant en Israël où il a joué pendant de nombreuses années.

Kyle Wiltjer (2014-16)

Après deux ans au Kentucky, ce Canadien a été transféré à Gonzaga. En tant que senior, il a marqué en moyenne 20,4 points par match et 43,7% de ses trois points. Cela lui a valu les honneurs de la troisième équipe entièrement américaine de l’AP. Wiltjer a joué brièvement en NBA. Il joue maintenant en Turquie.

Domantas Sabonis (2014-16)

Fils du Basketball Hall of Famer Arvydas Sabonis, Domantas s’est fait un nom à la fois à Gonzaga et en NBA. Pour les Zags, il a en moyenne 17,6 points et 11,8 rebonds sa dernière année, tout en réalisant 61% de ses tentatives de placement sur le terrain. En NBA, il est le centre de départ des Indiana Pacers et a déjà formé deux équipes d’étoiles. Sabonis a également joué pour l’équipe nationale lituanienne, faisant ses débuts à 19 ans.

Filip Petrušev (2018-20)

Le grand Serbe a en moyenne 17,5 points et 7,9 rebonds par match lors de sa deuxième (et dernière) saison à Spokane. Son pourcentage de buts sur le terrain était de 0,562. Cette saison-là, il a été nommé joueur de l’année de la Conférence de la côte ouest et troisième équipe entièrement américaine. Petrušev s’est ensuite déclaré pour le repêchage de la NBA mais a fini par jouer en Serbie.

Quatrième équipe:

Nigel Williams-Goss (2016-17)

L’un des joueurs de lycée les plus recherchés du pays, Williams-Goss a choisi l’Université de Washington. Après deux ans là-bas, il a été transféré à Gonzaga où il n’a joué qu’une saison. Quelle saison. Williams-Goss a mené les Zags à leur premier Final Four (où ils ont perdu un match final serré contre la Caroline du Nord). Pour la saison, il a récolté en moyenne 19,8 points et 4,7 passes décisives. Son pourcentage de tir était sain (pour un garde) .486. Ses contributions ont été récompensées par une sélection de deuxième équipe entièrement américaine par AP. Depuis son départ de Spokane, Williams-Goss a joué à l’étranger.

Josh Perkins (2014-19)

En deuxième année, Perkins était le colistier de Williams-Goss dans la zone arrière de l’équipe des Final Four 2017. Il est le leader de tous les temps de Gonzaga en matière de passes décisives. Sa dernière année, Perkins a récolté en moyenne 6,3 passes décisives par match. Perkins a réussi 38,6% de ses tirs à trois points au cours de sa carrière de Gonzaga. Ces jours-ci, il joue en Serbie.

Matt Bouldin (2007-10)

Bouldin est le huitième meilleur buteur de Gonzaga, de tous les temps. Il a été trois fois joueur de la première équipe de la Conférence de la côte ouest et a remporté le titre de joueur de la conférence de l’année pour sa dernière année. Cette saison, il a récolté en moyenne 15,6 points, 4,7 rebonds et 4,0 passes décisives par match.

Brandon Clarke (2018-19)

Clarke n’a joué qu’une seule saison pour Gonzaga après son transfert de l’État de San Jose. Il a fait en sorte que cette saison compte, avec une moyenne de 16,9 points et 8,6 rebonds par match. Son pourcentage de buts sur le terrain était un incroyable .687. Clarke a également été nommé joueur défensif de la conférence de l’année et le Sporting News lui a décerné le statut de troisième équipe entièrement américaine. Memphis a fait de Clarke le 21e choix au total du repêchage (le même repêchage dans lequel son coéquipier Rui Hashimura a été sélectionné septième. Clarke a en moyenne 11,6 points et 5,6 points par match pour les Grizzlies.

Elias Harris (2009-13)

Harris est le quatrième buteur de tous les temps de Gonzaga et le deuxième meilleur rebondeur de tous les temps. Pour sa carrière, il a en moyenne 13,8 points et 7,3 rebonds. Il a fait la moitié de ses tentatives de placement sur le terrain. La carrière professionnelle germano-américaine de Harris s’est déroulée en Allemagne, mais il a disputé deux matchs pour les Lakers.

Mention honorable: