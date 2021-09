The Final Cut Out sur Nintendo Switch le 12 octobre

Image : ZA/UM

Disco Elysium : The Final Cut a enfin une date de sortie sur Switch. Le RPG futuriste funky où les mots comptent plus que les points de vie sera jouable sur l’ordinateur de poche hybride de Nintendo à partir du 12 octobre.

Si vous connaissez Disco Elysium, vous savez probablement déjà que vous allez l’acheter pour la troisième fois sur Switch. Si vous ne le connaissez pas, sachez que c’est l’un des meilleurs jeux de 2019 et l’un des meilleurs de la dernière décennie.

Voici un rappel rapide sur les raisons pour lesquelles c’est si cool via la dernière bande-annonce de Switch :

Disco Elysium: The Final Cut ajoute quelques améliorations et du nouveau contenu, mais plus important encore, il ajoute une voix complète en réponse aux commentaires des joueurs de la version originale du jeu. Ce n’est pas une mince affaire étant donné qu’il y a des centaines de personnages et, selon les développeurs, plus d’un million de mots exprimés dans la nouvelle version du jeu. Et sur Switch, Disco Elysium aura une interface utilisateur retravaillée et un texte plus gros pour l’adapter au mode portable. Espérons qu’il fonctionne mieux que certains autres ports Switch.

Contrairement à un RPG traditionnel, Disco Elysium consiste à utiliser des capacités et des compétences pour naviguer dans les interactions interpersonnelles et votre propre dégoût de soi existentiel. Vous essayez également de résoudre un meurtre, de récupérer votre mémoire perdue, de faire face à une crise de la quarantaine et de naviguer dans une histoire alternative hyper-politique du monde. Mais il contient également tous les éléments RPG comme les feuilles de statistiques et les arbres de compétences.

“Le grand nombre de possibilités de jeux de rôle dans Disco Elysium est ahurissant et souvent écrasant”, a écrit l’ancien rédacteur en chef Jason Schreier dans la critique de Kotaku. “Vous pouvez jouer le rôle d’un communiste pinko, d’un centriste apathique ou d’une herbe fasciste.”

C’est ambitieux, désordonné, énervant et super, super dense, donc pouvoir le traiter comme un livre audio interactif sur le Switch sera un gros plus si tout se passe bien.