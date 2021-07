The Final Journey arrive sur Steam cette semaine ⋆ .

]]>]]>

Le développeur indépendant The Game Forger a annoncé son extravagance de mini-jeux exclusif VR, Soulpath : Le dernier voyage, sera lancé sur Steam le vendredi 9 juillet. À l’aide d’une collection unique de 9 mini-jeux, Soulpath : Le dernier voyage emmènera les joueurs dans un voyage à travers l’au-delà vers un plan plus élevé.

Soulpath : Le dernier voyage emmène les joueurs dans un voyage alors qu’ils passent du royaume terrestre et mortel à un plan d’existence supérieur via 9 mini-jeux. Ces mini-jeux offrent une variété de genres et de défis différents et se concentreront sur un certain nombre d’émotions humaines. Un récit touchant mais basique guidera les joueurs à travers la joie, la tristesse, la colère, la peur et l’émerveillement.

Les joueurs devront attraper, lancer et utiliser des objets afin de résoudre les énigmes et les défis, ce qui brisera les anciens sceaux permettant à la magie de s’échapper dans le monde.

Soulpath : Le dernier voyage fonctionnalités:

Neuf niveaux uniques de genres différents, tous liés aux émotions. Défiez les réflexes et les compétences. Plusieurs niveaux de difficulté. Objets à utiliser pour résoudre des énigmes. Oeufs de Pâques cachés. 29 succès à débloquer. De beaux environnements.

9 mini-jeux uniques et stimulants où le gameplay, la musique et les visuels changent pour offrir des expériences VR surprenantes.

Soulpath : Le dernier voyage sortira sur Steam pour les appareils VR tels que Oculus Rift, HTC Vive, etc. vendredi.

