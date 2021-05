The Fire and the Forgotten ‘rend hommage aux vies perdues ⋆ .

Un siècle s’est écoulé depuis que le massacre de la course de Tulsa a détruit le quartier animé et prospère de Black Wall Street, mais il est toujours gravé dans la conscience publique. Tulsa: The Fire and the Forgotten n’est qu’un des nombreux documentaires qui approfondiront cet événement horrible.

Tulsa: The Fire and the Forgotten est un documentaire de 90 minutes qui explore la violence raciale qui a ravagé le quartier de Greenwood connu sous le nom de Black Wall Street le 31 mai 1921. Une foule blanche indisciplinée de 2 000 personnes est descendue à Black Wall Street et a incendié le quartier. en cendres et a fait 100 à 300 morts noirs.

« Vestiges du Dreamland Theatre », 1er juin 1921 COLL. NON. 1989-004-5-S8 Crédit : Avec l’aimable autorisation de l’Université de Tulsa – Collections spéciales de la bibliothèque McFarlin

Journaliste lauréat d’un Emmy Michel Martin raconte le doc que le Washington Post’s DeNeen L. Brown aidé à produire. Il mettra en vedette des dirigeants communautaires, des historiens, des archéologues, le maire de Tulsa GT Bynumet des descendants partageant leurs réflexions sur l’événement fondateur. Il y a aussi des images des fouilles des fosses communes dans lesquelles les victimes ont été jetées à la suite de la brutalité contre leur communauté.

C’est une production de Saybrook Productions Ltd. en association avec The WNET Group et dirigée par Jonathan Silvers.

« Les histoires ont du pouvoir et si elles sont racontées, elles peuvent changer l’avenir et apporter une certaine guérison. Mon objectif ici serait donc de trouver enfin des réponses pour certains des descendants des victimes, et s’ils trouvent des corps, mettre ces âmes au repos », a déclaré Brown dans un communiqué de presse. «Ce printemps, la ville de Tulsa prévoit de commémorer le 100e anniversaire du massacre, alors que les descendants de survivants demandent des réparations pour ce qui a été perdu et protestent contre l’oppression et le racisme actuels.

“Le massacre de la course de Tulsa est une atrocité qui est souvent négligée dans notre histoire”, a déclaré Lesley Norman, producteur exécutif de The WNET Group dans un communiqué. «Avec ce documentaire, nous espérons examiner la véritable histoire des relations raciales en Amérique tout en rendant hommage aux vies perdues et en célébrant ceux qui se battent pour un avenir meilleur pour les résidents de Black Tulsa et pour les Afro-Américains à travers le pays.»

La journaliste du Washington Post DeNeen Brown contemple un segment de la rivière Arkansas où des archéologues médico-légaux ont découvert des anomalies compatibles avec d’éventuelles fosses communes. 20 octobre 2020. Crédit : Jonathan Silvers/Saybrook Productions Ltd.

leGrio parlé exclusivement avec Greg Robinson II, un militant et descendant des survivants du massacre de Tulsa Race. Il est présenté dans Tulsa : The Fire and the Forgotten et raconte comment sa famille s’est installée dans la région au début des années 1900.

« Nous pouvons vraiment faire l’expérience de la grandeur et de la sûreté et de la sécurité qu’était Greenwood et, malheureusement, nous avons ensuite dû faire l’expérience de la dévastation de la destruction de leur patrie, de leurs écoles et de leurs églises. Mais nous, comme beaucoup d’autres, sommes restés dans la région, récupérés et reconstruits, et nous sommes ici depuis. Et je ne pense pas que nous prévoyions d’aller nulle part.

Robinson a noté l’ironie du fait que la communauté noire se fasse souvent dire de s’élever au-dessus de sa situation, mais qu’elle a été sabotée à cause du massacre. C’est un modèle de comportement qu’il ne croyait pas avoir cédé au fil des générations.

« Il y a cette tendance à parler de bootstraps et une tendance à laisser de côté le fait que l’Amérique aime prendre vos lacets ou vos bootstraps. Et puis, quand vous trouvez comment contourner cela, ils prennent vos bottes », dit Robinson.

« Et certainement, c’est la réalité des gens de Greenwood. Vous parlez d’un peuple qui a construit ce qu’il a construit en sortant de l’esclavage », dit-il. Il ajoute en outre, “et l’a ensuite fait pendant un certain temps, dans un État régi par les lois Jim Crow”.

Greg Robinson II (Crédit : Robinson/Facebook)

Robinson pense que le massacre de la course de Tulsa a gardé le public au fil des ans parce que “l’histoire de Greenwood et ensuite l’histoire du massacre sont des microcosmes de l’expérience noire en Amérique”.

Il soutient que la justice a échappé aux Noirs américains et que Tulsa est un affront important. Ce n’est que récemment qu’une enquête a été ouverte sur le massacre, 99 ans après les faits.

« Jusqu’à ce que les Noirs, qu’il s’agisse de systèmes éducatifs oppressifs persistants ou de systèmes de justice pénale oppressifs, la justice n’est jamais juste pour nous dans ce pays. Donc, je pense que c’est pourquoi l’histoire de Tulsa résonne, parce que si nous pouvons faire en sorte que Tulsa soit juste, alors cela nous donne un modèle pour faire le bien par les Noirs américains à travers ce pays.

Robinson reconnaît les diverses commissions qui ont été établies pour étudier le massacre de la race de Tulsa et il y a une recherche pour déterrer les tombes anonymes des victimes. Cependant, cela ne suffit pas lorsque la rénovation urbaine est endémique et que des réparations sont nécessaires pour que la guérison soit complète.

« La réalité est qu’au-delà de cela, aucun paiement d’assurance n’a été versé. Personne n’a été traduit en justice et aucune entité n’a été tenue responsable. Et vraiment, il ne suffit pas de dire que tout cela s’est passé parce qu’à Tulsa et dans l’État de l’Oklahoma, nous disons, oh, oui, c’est arrivé, mais ce n’est pas de notre faute parce que ce n’est pas de notre faute », il dit.

Robinson souligne la nécessité de rendre des comptes et déclare : « Je veux juste être très clair sur le fait que pour que nous puissions vraiment avancer, nous devons réparer le mal. »

Tulsa: The Fire and the Forgotten en avant-première le lundi 31 mai à 21 h sur PBS. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

