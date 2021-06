The Five Beats All Prime Time sur MSNBC, CNN ⋆ .

Le panel de fin d’après-midi de Fox News, The Five, a dominé mardi toutes les émissions de grande écoute de MSNBC et CNN au nombre total de téléspectateurs, selon les données de Nielsen.

Avec 2,56 millions de téléspectateurs au total, The Five a eu plus de téléspectateurs que chacune des offres aux heures de grande écoute de la compétition, y compris l’émission la plus regardée de chaque réseau. Le Rachel Maddow Show de MSNBC a attiré en moyenne 2,27 millions de téléspectateurs au total, tandis que Cuomo Prime Time de CNN en comptait 903 000. The Five a également dominé presque toutes les émissions aux heures de grande écoute de CNN et MSNBC dans la précieuse démo des téléspectateurs âgés de 25 à 54 ans, avec 337 000, juste derrière Maddow, qui en comptait 345 000 dans la démo. (À titre de comparaison, l’émission la plus regardée de la démo sur CNN mardi était Anderson Cooper 360, avec 234 000.)

Tucker Carlson Tonight a de nouveau été l’actualité du câble la plus regardée, avec 2,87 millions de téléspectateurs au total et 478 000 dans la démo. The Five était deuxième au total avec 2,56 millions de téléspectateurs (337 000 dans la démo). Hannity a terminé troisième du nombre total de téléspectateurs, avec 2,5 millions, et deuxième de la démo, avec 452 000. Le Rachel Maddow Show a terminé quatrième au total avec 2,27 millions de téléspectateurs, et cinquième dans la démo, avec 345 000. The Ingraham Angle était cinquième au total, avec 2,04 millions de téléspectateurs, et quatrième dans la démo, avec 335 000. Gutfeld ! était troisième dans la démo, avec 356 000 (1,5 million de téléspectateurs au total).

Fox News a attiré en moyenne 1,46 million de téléspectateurs au cours de la journée totale et 255 000 dans la démo, confortablement en avance sur la concurrence. MSNBC était deuxième, avec 1 million de téléspectateurs au total et 139 000 dans la démo. CNN a terminé troisième au total de la journée, avec une moyenne de 624 000 téléspectateurs au total, et très près de MSNBC dans la démo, avec 138 000.

Aux heures de grande écoute, Fox était premier avec 2,47 millions de téléspectateurs au total et 428 000 dans la démo. MSNBC était deuxième, avec 1,7 million de téléspectateurs au total et 255 000 dans la démo. CNN était troisième aux heures de grande écoute, avec 823 000 téléspectateurs au total et 200 000 dans la démo.

Fox and Friends a gagné au petit matin avec 1,19 million de téléspectateurs au total et 232 000 dans la démo. Morning Joe de MSNBC a terminé deuxième, avec 960 000 téléspectateurs au total et 109 000 dans la démo. New Day de CNN était troisième, avec 464 000 téléspectateurs au total, et un troisième proche dans la démo, avec 105 000.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com