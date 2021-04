“ The Five ” de FNC cite l’étude du MRC et met le feu à l’aversion des médias libéraux pour le journalisme ⋆ .

Tôt mercredi soir, The Five de Fox News Channel a consacré un segment complet à la dernière étude à succès du directeur de la recherche du MRC, Rich Noyes, qui a montré une énorme disparité statistique dans la couverture médiatique très positive du soir sur les débuts du président Biden à la Maison Blanche par rapport à couverture incroyablement négative du président Trump d’alors en 2017.

Après un mélange vidéo de clips d’actualité, Gutfeld a expliqué sa «théorie derrière ce biais médiatique» dans lequel ils ne le font pas (ou du moins plus) “Voir le monde comme une gauche contre une droite” mais au lieu de l’un des “Bien contre mal” où le “Bonne opinion[s]” sont les seuls acceptés alors que «Les fausses opinions ne méritent pas le même temps.»

Donc, sur des questions comme «Changement climatique et réforme de la police», Gutfeld a déclaré que les médias insisteraient pour que toute personne ayant des opinions contraires soit étiquetée “Un négationniste ou raciste.”

La co-animatrice Dana Perino a souligné comment les médias libéraux ont travaillé pour aider l’administration Biden sur la question des infrastructures (cliquez sur «développer»):

L’autre chose qu’ils font, Greg, c’est qu’ils sélectionnent les données des sondages. Maintenant, les campagnes font de même, non? Donc, ils chercheront, par exemple, la meilleure petite pépite de leur campagne et essaieront d’en faire un plus grand récit. Ce qu’ils font ici, par exemple, c’est le New York Times. Alors, ils ont fait tout cela au sujet des infrastructures et ils ont dit que vous aimez ce que Biden propose de faire avec les routes et les ponts? Et tout le monde est comme ouais, on adore ça.

Et cela ne dit rien d’autre sur le fait que, vous savez, cela ne représente qu’un tiers du projet de loi. Cela ne dit rien sur toute l’expansion des autres choses. Et puis le Times a cette petite mise en garde. «L’enquête du Times n’a pas posé de questions sur les autres composants du plan de Biden» Mais cela ne réussira jamais. Mais ça n’arrivera jamais.

Comme nous l’avons vu dans notre étude, l’analyse de Perino était bien fondée, car les émissions du soir ABC, CBS et NBC ont donné à Biden une couverture positive de 63% sur son ensemble d’infrastructure de plusieurs billions de dollars.

L’hôte de Watters World, Jesse Watters, a répondu facétieusement que Biden «Clairement… mérite une très bonne couverture» voir comment “Il a uni le pays,” «Il est extrêmement empathique et il ne dirige pas et ne tweet pas et a créé un espace sûr pour que nous, Américains, nous concentrions sur le véritable ennemi, qui est [Gutfeld], Tucker et Candace Owens. »

Bien qu’il soit un expert, Watters a souligné à juste titre que «Journalisme objectif» est encore possible en prenant chaque problème séparément et en évaluant l’administration, mais quand ils ont toute une idéologie et une foule d’alliés à défendre, ils ont choisi de ne pas le faire.

Gutfeld a tenté de dire que la présidence de Biden s’est sentie comme un cas où seuls les médias “Regarder [Biden’s] mots” au lieu de ses actes après une présidence où il semblait que «les paroles de Trump» étaient tout ce qui comptait, mais le co-animateur libéral Juan Williams ne l’avait pas et a suggéré que la couverture positive de Biden et l’attaque négative contre Trump étaient toutes deux justifiées.

Le temps s’écoulant avant une pause, le co-animateur rotatif Dagen McDowell en a tiré le meilleur parti en décrivant Biden comme un «tchotchke brisé et éclaté» avec lequel le peuple américain devra vivre pendant les trois prochaines années et plus:

FNC’s The Five

21 avril 2021

17 h 35, heure de l’Est [TEASE]

JUAN WILLIAMS: De nouvelles allégations de biais médiatique tout de suite après une nouvelle étude selon laquelle le président Biden bénéficie d’une couverture très favorable. Suivant sur The Five.

(….)

17 h 40, heure de l’Est

[ON-SCREEN HEADLINE: A Tale of Two Presidencies; RPT: Press Praises Biden, Trashes Trump in 1st 100 days]

GREG GUTFELD: Une nouvelle étude prouve que les médias sont dans le réservoir pour Joe Biden. Il a comparé la façon dont les nouvelles du réseau ont géré les 100 premiers jours pour Biden et pour Trump. Et trouve 89% de couverture négative pour les premiers mois de Trump et 59 couverture positive pour Biden. Pas de surprise. Ce n’est pas étonnant avec des prises brillantes comme celle-ci.

[ON-SCREEN HEADLINE: Media’s Glowing Coverage in Biden’s First 100 Days]

RACHEL MADDOW [on 03/12/21]: Le président est doué pour exprimer l’empathie.

DAVID CHALIAN [on 01/19/21]: C’est presque comme des extensions des bras de Joe Biden embrassant l’Amérique.

CECILIA VEGA [on 03/25/21]: Il y a un sentiment d’humanité dont il parle ici en disant que c’est qui nous sommes.

JAKE TAPPER [on 01/20/21]: Nous avons vu la détermination et la compassion acérées du président Joe Biden.

JOY REID [on 01/21/21]: Quelle belle histoire d’amour entre Jill et Joe Biden. [SCREEN WIPE] Nous n’avons pas eu d’histoire d’amour à la Maison Blanche depuis quatre ans.

DONNY DEUTSCH [on 03/12/21]: Il avait sommeil Joe. Il est MoJo Joe maintenant.

GUTFELD: MoJo Joe? Dana, aimeriez-vous entendre ma théorie derrière ce biais médiatique?

DANA PERINO: Bien sûr.

GUTFELD: D’accord. L’histoire des préjugés médiatiques ne fait pas d’ondulation dans les médias parce qu’ils ne voient pas le monde comme une gauche contre une droite. Ils considèrent que c’est bien contre mal. Alors, pourquoi équilibreriez-vous votre bonne opinion avec la mauvaise opinion? Les fausses opinions ne méritent pas le même temps. Ils le font avec le changement climatique et la réforme de la police. Si vous êtes de l’autre côté, c’est vrai, vous êtes un négateur ou un raciste. Il n’y a pas de temps égal.

[ON-SCREEN HEADLINE: Press Praise; RPT: Biden Gets 59% Positive Coverage in First 100 Days]

PERINO: Ouais. Vous pouvez définir – ouais. La pièce denier en particulier.

GUTFELD: Ouais.

PERINO: Surveillez cela les prochaines 48 heures alors que le président organise le grand sommet. L’autre chose qu’ils font, Greg, c’est qu’ils sélectionnent les données des sondages. Maintenant, les campagnes font de même, non? Donc, ils chercheront, par exemple, la meilleure petite pépite de leur campagne et essaieront d’en faire un plus grand récit. Ce qu’ils font ici, par exemple, c’est le New York Times. Alors, ils ont fait tout cela au sujet des infrastructures et ils ont dit que vous aimez ce que Biden propose de faire avec les routes et les ponts? Et tout le monde est comme ouais, on adore ça. Et cela ne dit rien d’autre sur le fait que, vous savez, cela ne représente qu’un tiers du projet de loi. Cela ne dit rien sur toute l’expansion des autres choses. Et puis le Times a cette petite mise en garde. «L’enquête du Times n’a pas posé de questions sur les autres composants du plan de Biden» Mais cela ne réussira jamais. Mais ça n’arrivera jamais.

GUTFELD: Vous savez, Jesse, je suis allé sur Twitter et Jesse Jr. était sur Twitter et il a tweeté: «En fin de compte, les journalistes sont devenus des militants. Ils ne font pas d’histoires, ils poussent des causes. Quel âge a votre enfant? C’est incroyable.

WATTERS: Ouais, je veux dire, il devrait faire la sieste maintenant. Nous allons devoir lui retirer le téléphone. Vous avez fait un bon point en haut sur le bien et le mal. Je vais devoir voler ça pour Watters World et le revendiquer comme le mien. Mais, Greg –

GUTFELD: Encore une fois?

WATTERS: – clairement, Joe Biden mérite une très bonne couverture. Je veux dire, il a uni le pays. Il est extrêmement empathique. Et il ne dirige pas et ne tweete pas et a créé un espace sûr pour que nous, Américains, nous concentrions sur le véritable ennemi, qui est vous, Tucker et Candace Owens. Mais en toute sincérité, je veux – je veux donner aux médias une petite leçon de journalisme objectif. Moi, Jesse Watters –

GUTFELD: Oui.

WATTERS: – délivrera ce message. Vous pouvez dire objectivement que vous pouvez donner à Joe Biden des notes élevées pour la poursuite de l’opération Warp Speed ​​et les vaccinations. Il obtient des notes élevées pour avoir fourni une aide au COVID à de nombreux Américains, mais il obtient de faibles notes pour la frontière et, regardez, des notes très basses pour avoir tué des emplois dans le secteur de l’énergie. Vous pouvez dire que la Russie a expulsé l’Amérique de la mer Noire et a relancé Nordstream II et Joe Biden a passé deux heures au téléphone avec le leader chinois et n’a même jamais évoqué l’origine du COVID. Ainsi, vous pouvez critiquer objectivement et lui donner des notes élevées. Les prix du gaz sont élevés, mauvais. Le marché boursier est en hausse, bien. Donc, Joe n’a pas un emploi du temps chargé. Il fait, comme, un événement et un jour et dit à peine quoi que ce soit. Donc, vous devez regarder les résultats de ses politiques et c’est ainsi que vous le couvrez. Les résultats de ses politiques.

GUTFELD: Mmhmm. Juan, au point de Jesse, Jesse dit, hé, nous regardons les actes. On a toujours l’impression que les démocrates regardent simplement les mots. Alors ils détestaient tellement les paroles de Trump, mais ce que nous faisons, c’est que nous regardons les actes.

WILLIAMS: Vous savez, oui, regardez les actes et vous comprenez pourquoi Biden obtient non seulement une bonne couverture, mais aussi le peuple américain. Je pense que c’est comme, vous savez, 59% l’approuvent. Alors, peut-être que c’est une couverture précise. Allez, les gars, c’est tellement sauvage pour moi. Vous ignorez tellement le contexte plus large. Rappelez-vous que Trump est entré en fonction et a immédiatement dit des mensonges sur la taille de sa foule d’inauguration, puis il y a eu tous les coups de poignard dans le dos et toutes les fuites provenant de la Maison Blanche.

GUTFELD: Vous parlez de la fausse histoire russe?

WILLIAMS: Kushner, Bannon – vous vous en souvenez?

WATTERS: Juan, il est entré à la Maison Blanche –

GUTFELD: La fausse histoire russe?

WILLIAMS: Oh mon Dieu.

WATTERS: – et il a été accusé d’être un agent russe.

WILLIAMS: Tout ça –

GUTFELD: Oh mon Dieu.

WILLIAMS: – était-ce. Il nourrissait – il nourrissait la presse tous ces trucs et n’oubliez pas. Tout comme bébé Jesse, il avait le téléphone et 2 heures du matin. Il a tous les tweets fous et puis vous dites que vous les couvrez, oh, c’est une couverture négative. Quelle différence.

GUTFELD: Dagen?

DAGEN MCDOWELL: Eh bien, ces hucksters de télévision maquillés sont ceux qui ont vendu au peuple américain ce tchotchke cassé et cassé pour un président. Donc, ils doivent passer les trois prochaines années et demie à essayer de convaincre ces Américains que Biden n’est pas totalement inutile. Vous savez quoi? Vous recevez un extracteur pour Noël et ça casse? Au moins, vous pouvez le mettre sur la cheminée et cela ressemble à de l’art.

GUTFELD: Exactement.