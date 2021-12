‘The Five’: l’administration Biden se fait ‘manger vivant par la bureaucratie’

Le président Biden et sa Maison Blanche sont « mangés vivants » par la bureaucratie fédérale impliquée dans la lutte contre la pandémie de coronavirus en raison de la stricte adhésion de la gauche à une philosophie de « grand gouvernement », a discuté mercredi le panel sur « Les Cinq ».

L’animateur Jesse Watters a souligné les commentaires de Biden mardi lorsqu’il a affirmé que « personne n’avait anticipé » la variante d’omicron plus transmissible mais potentiellement moins mortelle se propageant aussi vite qu’elle l’a fait.

« Cela ne va pas bien vieillir pour Joe Biden », a déclaré Watters. « Le président affirme que la nouvelle variante est sortie de nulle part même si la Maison Blanche en a averti tout le monde il y a des semaines. »

Watters a également noté que le propre directeur du CDC de Biden l’avait contredit sur ce front, affirmant récemment que la bureaucratie basée à Atlanta le suivait en effet de près depuis son émergence au Botswana et en Afrique du Sud.

« Je pense que l’administration Biden est dévorée par la bureaucratie », a commenté l’animatrice Katie Pavlich. « Parce que la gauche croit en une grande bureaucratie gouvernementale, et elle croit qu’il faut tout mettre dans le même panier. »

« Donc, au cours de la dernière année, l’administration Biden s’est concentrée sur la vaccination, ce qui est bien, mais elle ne s’est pas suffisamment concentrée sur les traitements et les tests sur les gens, et maintenant vous en voyez les résultats comme vaccinés et les non vaccinés ont continué à attraper cette maladie. »

Le président Joe Biden prononce une allocution sur le plafond de la dette lors d’un événement dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche, le lundi 4 octobre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci)

Pavlich et le panel ont souligné des images de New-Yorkais debout pendant des heures dans le froid faisant la queue pour des tests COVID rapides, remarquant que le gouvernement fédéral sous Biden semble terriblement sous-préparé à la flambée de la demande.

Pavlich a également souligné la frustration et la colère croissantes de nombreux Américains envers les obstacles de plus en plus stricts au commerce communautaire normal, tels que les villes et les États libéraux édictant des mandats dans lesquels les restaurateurs sont tenus, sous peine d’amende, de vérifier les papiers de vaccination des clients pleins d’espoir.

Ces mandats exécutifs ont été confiés aux maires Bill de Blasio à New York et James Kenney à Philadelphie.

Le mandat de De Blasio entre en vigueur quelques jours seulement avant que le démocrate à mandat limité ne quitte ses fonctions alors que le bal de Times Square tombe le soir du Nouvel An, tandis que le mandat de Kenney entre en vigueur le 3 janvier 2022, selon le site Web du bureau du maire.

« Je pense que beaucoup de gens en ont fini avec ça, et il arrive un moment où il faut dire non », a déclaré Pavlich. « Vous devez dire non, je ne vais pas montrer mes papiers pour entrer dans un restaurant. Non, je ne vais pas faire x, y et z. Les élections en Virginie ne concernaient pas seulement l’économie – -pour le gouvernorat – [won by Glenn Youngkin]. Il était sur le point de se débarrasser de beaucoup de ces réglementations obsessionnelles sur le COVID alors que la majorité du pays a évolué. »

« Anthony Fauci a déclaré que » vous devez tous sortir et passer un test avant Noël « , ce qui a ensuite inondé les sites de test de personnes en bonne santé qui ne présentent aucun symptôme », a-t-elle ajouté. « Donc, les personnes qui présentent des symptômes ne peuvent plus passer de test. Ils ont créé la crise dans laquelle nous nous trouvons actuellement, et ils n’ont pas l’intention de s’en sortir si ce n’est d’obliger les Américains à faire encore plus qu’ils ne l’ont déjà fait jusqu’à présent. »