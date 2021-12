‘The Five:’ Les Cuomos étaient une bonne ‘foil’ Trump pour CNN, les frères ‘susceptibles de se battre’ pour que la saga se poursuive

L’ancien gouverneur de New York en disgrâce Andrew Cuomo et son frère présentateur de télévision Christopher Cuomo étaient des critiques virulents de l’ancien président Trump, ce qui a probablement aidé leur stature médiatique – et le fait que les frères n’ont pas peur d’être conflictuels signifie probablement que le limogeage du jeune Cuomo a gagné Ce n’est pas la fin de leur histoire, a déclaré lundi le panel sur « The Five ».

Chris Cuomo a été licencié par CNN après des mois de critiques sur ses interactions à l’antenne et hors antenne avec son frère aîné. Après que des messages publiés par le procureur général démocrate de l’État de New York, Tish James, aient montré que Chris était plus impliqué dans la gestion des scandales de son frère, le président de CNN, Jeff Zucker, a annoncé le licenciement du présentateur ce week-end.

L’animateur Jesse Watters a répondu à la caractérisation de la « mort par 1 000 coupures » du critique interne des médias de gauche de CNN, Brian Stelter, du licenciement de Chris Cuomo en faisant remarquer que « 999 de ces coupures ; CNN n’a même jamais reconnu ».

L’animatrice Dana Perino a ajouté que certains critiques de médias et de théâtre appelaient les désormais tristement célèbres segments Cuomo-with-Cuomo sur « Cuomo Prime Time » de CNN « amusants et intéressants » – et que les interviews souvent joviales ont aidé l’audience de CNN à l’époque.

BRIAN STELTER DE CNN LAVE À LA BLANCHE LA PORTÉE DU SCANDALE DE CHRIS CUOMO DANS UNE ÉMISSION MÉDIATIQUE, ÉVITE DE MENTIONNER LE PREMIER ACCUSATEUR

CNN a permis à Chris Cuomo d’interviewer son frère à plusieurs reprises au cours des premiers mois de la pandémie de coronavirus.

Cela a conduit le réseau à sembler « assouplir les règles » pour Cuomo, a déclaré Perino, tout en notant que lorsqu’elles sont devenues un problème, elles ont été interrompues en mai.

« Cette histoire n’est pas terminée », a ajouté Perino plus tard. « Parce que si Chris Cuomo essaie de s’en prendre à Jeff Zucker, alors CNN devra trouver un moyen de gérer cela – de toute évidence, les frères aiment se battre, nous allons donc nous divertir davantage. »

L’animatrice Katie Pavlich a ajouté que Zucker et Chris Cuomo entretenaient une « relation bénéfique » – dans la mesure où son frère politicien était souvent à l’antenne comme un « film » à Trump – et que tout nouveau tiff entre les deux ne devrait pas se terminer rapidement.

DOSSIER – Cette photo du mercredi 25 février 2015, montre le gouverneur de New York Andrew Cuomo, à gauche, et le lieutenant-gouverneur Kathy Hochul lors d’une réunion du cabinet au Capitole à Albany, NY Cuomo fait face à une possible destitution suite aux conclusions d’un indépendant enquête supervisée par le procureur général de l’État, Letitia James. Si le gouverneur démissionne ou est destitué, Hochul est sur le point de devenir la première femme gouverneur de New York dans un État dont les trois derniers gouverneurs masculins ont été entachés de scandale. (AP Photo/Mike Groll, Fichier) (AP)

L’animateur Greg Gutfeld a suggéré plus tard que ce serait un bon changement si CNN et Zucker profitaient de l’occasion pour revenir à la stature originale de CNN en tant que réseau d’information direct, comme c’était le cas à sa création par le fondateur Ted Turner.

« Peut-être décider que les Jeux olympiques d’oppression ne sont pas la voie à suivre », a-t-il déclaré. « Je sais que ce n’est pas le modèle de profit, le modèle de profit est que » ce groupe contre ce groupe « , mais si vous réalisez enfin que les Américains pourraient vraiment redevenir des Américains, ce serait un bon début. »

Chris Cuomo a également annoncé qu’il mettrait fin à son programme SiriusXM lundi.