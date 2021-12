‘The Five’ met en lumière le taux d’approbation de Biden inférieur à Kamala Harris’

Les co-animateurs de « The Five » ont expliqué pourquoi la cote d’approbation du président Biden était inférieure à celle du vice-président Kamala Harris pour la première fois sous sa présidence mardi.

La co-animatrice Rachel Campos-Duffy a imputé le taux d’approbation de 43% de Biden à la « perte de liberté » des Américains.

« Je pense que le plus gros problème est la perte de liberté que nous avons connue au cours des deux dernières années », a-t-elle déclaré. « C’est cette normalisation du gouvernement prenant le contrôle de nos vies, que ce soit quand et si nous pouvons aller à l’église, quand nous pouvons ouvrir nos entreprises, si nos enfants peuvent aller à l’école. C’est scandaleux, et franchement, je pense qu’il y va être une énorme vague pour les républicains. »

2021 : L’ANNÉE DES CLASSEMENTS D’APPROBATION DE BIDEN S’EST LENTEMENT SOUS L’EAU

La co-animatrice, le Dr Nicole Saphier, a attribué la baisse de popularité de Biden à « la façon dont il a géré la pandémie ».

« [I]n que … il a complètement politisé le virus », a-t-elle déclaré. « Il a blâmé les non vaccinés de l’avoir propagé. Maintenant que les démocrates sont en train de contracter des infections révolutionnaires, vous avez même le Washington Post qui dit: « Je ne sais pas, nous ne devrions pas faire honte aux gens d’avoir contracté COVID. » Eh bien, nous n’aurions dû faire honte à personne depuis le début. »

L’administration Biden « a complètement raté le déploiement du rappel », entraînant le départ de deux administrateurs de la Food and Drug Administration, a déclaré Saphier.

« La meilleure chose » que l’administration Biden puisse faire avant les élections de mi-mandat de 2022 est d’écraser les mandats fédéraux sur les vaccins, a-t-elle déclaré.

« Maintenant plus que jamais, le président doit parler à sa base », a déclaré le co-animateur Richard Fowler. « S’il parle à sa base, il aura une bonne [midterm election season]. S’il arrête de parler à sa base, il ne le fera pas. »

La stratégie de l’administration Biden « était de tout défaire [former President Donald Trump] l’a fait », a déclaré le co-animateur Tyrus.

« La seule chose que je lui dirais que vous voulez annuler, peut-être … annuler un » j’aime « sur l’un de ses tweets, parce que ses actes – mesdames et messieurs du jury – les actes l’emportent sur les tweets. Et maintenant, nous ne voyons aucun actes et pas de tweets, donc nous ne pouvons même pas nous divertir pendant que nous sommes traités misérablement. »

« Vous voulez obtenir 10 points dès maintenant… sur ces sondages ? » demanda Tyrus. « C’est simple. Tout ce que vous avez à faire, c’est de dire : ‘Hé, l’administration précédente, celui qui était en charge se présentait depuis que nous nous sommes débarrassés de vous. Nous allons vous ramener. la frontière, ramenez certains de vos vieux, certaines des choses que vous faisiez bien. Et nous allons faire les choses correctement.' »