‘The Five’ regarde en arrière: de Rittenhouse à l’Afghanistan en passant par l’inflation – les plus grandes histoires de 2021

Alors que 2021 touche à sa fin, plusieurs événements majeurs ont laissé des empreintes durables qu’il était presque impossible d’ignorer. Le panel « The Five » est revenu sur les histoires les plus importantes et les plus importantes lors de l’émission spéciale du Nouvel An de vendredi.

Un moment inoubliable a été le verdict du procès de Kyle Rittenhouse le 19 novembre, lorsqu’une nation a regardé un jury de Kenosha, dans le Wisconsin, déclarer le jeune de 18 ans non coupable de tous les chefs d’accusation dans la mort de deux personnes et la blessure de une troisième personne au cours de la deuxième nuit de troubles civils le 25 août 2020. L’affaire avait fait de Rittenhouse un nom bien connu, et le verdict a clôturé un procès intense qui a illustré à la fois les préjugés des médias et une tendance inquiétante à préjuger.

Kyle Rittenhouse fait sortir un grand nombre de jurés d’un gobelet lors de son procès au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le 16 novembre 2021.

Cela a fait de l’affaire Rittenhouse l’une des meilleures histoires de 2021.

« Le mien est le procès de Kyle Rittenhouse », a déclaré le co-animateur de « Five », Jesse Watters. « Nous avions des caméras dans la salle d’audience pour ce procès. S’il n’y avait pas eu de caméras dans la salle d’audience, ce pays aurait perçu ce qui s’est passé ce jour effrayant très, très différemment. C’était donc presque comme une éducation formelle sur l’inconduite des procureurs en droit constitutionnel et tout ce que les médias ont essayé de tourner dans un sens a fini par être un désastre complet. Nous avons donc vu le procès en temps réel. Nous avons vu un jury délibérer méthodiquement, et les gens autour de cette table pensent que c’était de la légitime défense assez simple. … et cela a ouvert les yeux des gens. »

Cette photo non datée mise à disposition par Blue Origin en octobre 2021 montre, de gauche à droite, Chris Boshuizen, William Shatner, Audrey Powers et Glen de Vries. (Origine bleue via AP) (Origine bleue via AP)

Dana Perino pensait que l’émergence des vols spatiaux civils était une grande histoire en 2021. La nation a regardé les riches, les célébrités et les riches – des célébrités telles que Jeff Bezos, Richard Branson, William Shatner et Michael Strahan, entre autres – faire des voyages en orbite. Perino a suggéré que les compagnies de vols spatiaux emmenant des civils dans l’espace auront un « impact pour de nombreuses décennies à venir ».

« Quand vous aviez Virgin Galactic et Blue Origin, en gros, montez là-bas et emmenez des civils dans l’espace – et cela n’a peut-être été qu’un trajet de 11 minutes, mais vous pensez à ce qui pourrait arriver », a-t-elle déclaré. « Il y a tellement d’objectifs ambitieux qui ressortent de ces programmes, et Time Magazine a nommé Elon Musk l’homme de l’année. Et ce n’est pas seulement à cause des véhicules électriques. … Je pense que c’est beaucoup plus une question de vision et d’esprit pionnier et la prochaine frontière, qui est l’espace. »

Bill Hemmer, co-présentateur de « America’s Newsroom », a choisi l’évacuation chaotique en Afghanistan comme son sujet principal, ajoutant qu’il s’agissait d’un « embarras international » et d’un souvenir « que vous ne pouvez pas effacer ».

« L’armée américaine mérite mieux que cela après 20 ans de service dans cette guerre. Et il s’agissait d’un C-17 de l’US Air Force dévalant le tarmac de Kaboul, avec des hommes de 20 ans rebondissant sur le côté », a-t-il déclaré. « La scène était mauvaise. Je ne sais pas où cela mène, je ne sais pas ce qui se passe en conséquence. Dan Hoffman était avec nous sur » America’s Newsroom « au début du mois, et il a parlé des dictatures en marche de 2021 à 2022. Et ce dont il a parlé était peut-être à un rythme que nous n’avons pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Je ne sais pas s’il a raison à ce sujet entre Poutine et Xi et l’Iran », a-t-il poursuivi. « Cela fait depuis les années 1980 que nous avons eu un président avec une chaire d’intimidateur qui parlait comme Ronald Reagan l’a fait. Je pense que nous sommes loin de cela en ce moment dans cette Maison Blanche actuelle. Nous avons eu un sommet sur la démocratie plus tôt dans le mois de décembre. Il y a actuellement des démocraties naissantes dans des endroits comme l’Ukraine et Taïwan qui, nous l’espérons, se maintiendront jusqu’au Nouvel An et au-delà. Et nous verrons ce qui en résultera parce que, comme je l’ai dit, la scène était mauvais. Je ne sais pas où cela mène. J’espère juste que cela mènera à un bon endroit. »

Pour les autres membres de « The Five », l’économie – en particulier l’inflation – a été la plus grande histoire de 2021 car elle a un impact sur tous les Américains. L’inflation, a déclaré le co-animateur Dagen McDowell, est « une énorme épreuve » pour tant d’Américains.

« Les prix à la consommation augmentent au rythme le plus rapide depuis près de 40 ans. Les salaires baissent pour de nombreux Américains lorsqu’on s’ajuste à cette inflation, à mesure que les prix augmentent », a-t-elle déclaré. « Donc, la Réserve fédérale et les démocrates ont foiré à l’unisson dans les politiques monétaire et budgétaire, respectivement. Le chef de la Fed Jay Powell et ses acolytes à la Fed, ils étaient beaucoup trop cavaliers à partir de 2020, laissant les prix monter en flèche, chaud, chaud, décidant de laisser faire, en ignorant les signes, même au printemps, que les prix devenaient incontrôlables. »

« Ils ont continué à acheter pour 120 milliards de dollars de titres publics chaque mois et ont maintenu les taux d’intérêt à zéro toute l’année », a ajouté McDowell. « Et puis les libéraux dépensiers de Washington l’aimaient parce que la Fed absorbait plus de la moitié de leurs dépenses. La banque centrale a donc acheté plus de la moitié de la dette du Trésor émise cette année. Et maintenant, la Maison Blanche essaie de pousser cela nouvelle monstruosité géante du bien-être, aggravant les choses, et ils ne savent même pas quoi dire à ce sujet. »

Le correspondant général de Fox News, Geraldo Rivera, a conclu en choisissant COVID comme sa plus grande histoire de l’année.

« Je pense que la plus grande histoire de notre vie est peut-être COVID. Autant nous voulons l’ignorer, autant nous voulons le faire disparaître, c’est ici », a-t-il déclaré. « Nous sommes sur le point d’une autre poussée de cet omicron. Il se propage maintenant comme une traînée de poudre à travers notre pays. Nous avons 50 millions d’Américains infectés, 799 000 Américains morts. La Californie est la plus morte, 75 600. Texas, 75 000. Floride, 62 000. «

Personne aux États-Unis n’échappera au COVID, a observé Rivera.

« Presque tout le monde va comprendre cela. C’est tellement grave », a-t-il déclaré. « Je pense que les municipalités et les mandats de masque et les mandats de voyage et les mandats de vaccin, tout le reste – pensent qu’ils font partie de notre vie pour une autre année. »