Alors que la technologie moderne se transforme en intelligence artificielle de résolution de crimes et en assistants virtuels ayant leur propre esprit, le panel « The Five » se demande si tout cela devient un peu trop.

Après un incident récent où une Amazon Alexa a demandé à une fille de 10 ans de mettre un sou dans une prise électrique, la co-animatrice Kat Timpf a pesé qui est responsable lorsque la technologie commence à menacer des vies.

« Le problème avec la technologie et l’IA, en général, c’est quand les choses tournent mal, qui est responsable ? » elle a demandé. « Je veux dire, si je devais courir partout en disant aux enfants de mettre des sous dans les prises, je ne pense pas que ce serait assez bien pour moi de dire: » Oh, mon mauvais. Je ne ferai plus ça. » J’irais en prison ou, à tout le moins, il y aurait une enquête. »

L’ancienne attachée de presse et co-animatrice de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a réagi au nouveau procureur chinois en matière d’intelligence artificielle doté de capacités d’évaluation des crimes et a suggéré à la Chine d’évaluer à la place le génocide contre la population ouïghoure.

Le contributeur de Fox News, Johnny Joey Jones, a suggéré qu’un procureur de l’IA ferait du bien au pays, pointant du doigt certains procureurs de district « corrompus » qui ont été élus.

« Ce serait peut-être un pas dans la direction de la justice », a-t-il déclaré.

Le contributeur de Fox News, Joe Concha, a également pesé et a déclaré qu’il pensait que le monde adopterait finalement ce type de technologie de pointe, et a déclaré qu’il encourageait ses enfants à utiliser leur Amazon Alexa comme aide pour les devoirs d’orthographe.

« Demandez à Alexa et elle vous dira comment l’épeler », a-t-il dit.