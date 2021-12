The Flash : tout ce que nous savons sur le prochain film de DC

Pour quelqu’un qui court si vite, The Flash a vraiment mis du temps à arriver. Le film DC, qui mettra en vedette Ezra Miller dans le rôle du super-héros au pied rapide Barry Allen, a été annoncé pour la première fois en 2015, avec l’écrivain de Pride and Prejudice et Zombies Seth Grahame-Smith qui devrait réaliser à partir d’un scénario co-écrit par Phil Lord et Chris Miller. À ce stade, le film avait une date de sortie en mars 2018.

Mais Grahame-Smith n’était que le premier d’une longue lignée de réalisateurs et d’écrivains qui seraient attachés au projet au cours des prochaines années. Il a été remplacé par Rick Famuyiwa, qui a lui-même démissionné quelques mois plus tard, avec Joby Harold (Army of the Dead) alors amené à réécrire complètement le scénario. Robert Zemeckis et Matthew Vaughn faisaient partie des réalisateurs de premier plan qui auraient été envisagés à différentes étapes, alors que la date de sortie reculait de plus en plus.

Mais enfin, en 2022, nous verrons The Flash sur grand écran. Le personnage a bien sûr été bien servi à la télévision au fil des ans, Grant Gustin jouant Barry Allen dans l’émission de The CW. Mais ayant déjà joué à The Flash dans certains films DC pas si bien reçus, notamment Justice League, il sera fascinant de voir Miller enfin faire la une de son propre film. Voici donc tout ce que nous savons jusqu’à présent sur The Flash.

Quelle est la date de sortie ?

Le flash sortira en salles le 4 novembre 2022. Il sera disponible en streaming sur HBO Max 45 jours plus tard.

C’est qui le réalisateur ?

Le film est réalisé par Andy Muschietti. Ce sera le quatrième film de Muschietti, après son premier film d’horreur en 2013, Mama, et les deux adaptations à succès de Stephen King It and It: Chapter 2.

Qui est l’écrivain ?

Compte tenu de son long développement, de nombreux écrivains ont travaillé sur différentes versions de The Flash. Il compte actuellement trois scénaristes crédités – John Francis Daley, Jonathan Goldstein et Christina Hodson. Daley et Goldstein (Game Night, Spider-man: Homecoming) étaient auparavant attachés à la réalisation et à l’écriture de The Flash, tandis que les autres crédits de Hodson incluent le spin-off de Transformers Bumblebee et le film DC Birds of Prey. Hodson a rejoint le film en même temps que Muschietti, il est donc probable que nous verrons une grande partie de son travail dans le film fini.

Qui est dans le casting ?

Le flash a une distribution impressionnante d’acteurs DC familiers et de ceux qui sont nouveaux dans la franchise. Ezra Miller incarne une fois de plus Barry Allen, ayant déjà joué dans Justice League et brièvement dans Suicide Squad et Batman vs Superman: Dawn of Justice.

Il y aura également deux précédents acteurs de Batman – Ben Affleck, qui est apparu aux côtés de Miller dans les films DC les plus récents, et Michael Keaton, qui a joué Bruce Wayne dans le film Batman de Tim Burton en 1989 et sa suite Batman Returns. En outre, le film aurait vu le retour de deux méchants de Man of Steel de 2013 – Michael Shannon en tant que général Zod et Antje Traue en tant que Faora-Ul, le sous-commandant de Zod.

Le reste du casting comprend :

Sasha Calle, qui fera ses débuts au cinéma à DC en tant que Supergirl.Kiersey Clemons en tant qu’intérêt amoureux de Barry, Iris West, un rôle qu’elle a joué dans Justice League de Zack Snyder.Ron Livingston en tant que père de Barry Henry, remplaçant l’acteur de la Justice League Billy Crudup.Maribel Verdú en tant que Nora Allen, la mère de Barry, qui a été tuée quand il était jeune.

C’est quoi l’histoire?

The Flash s’inspire des bandes dessinées classiques Flashpoint, dans lesquelles Barry utilise ses pouvoirs pour changer l’histoire. Dans ce film, il voyage dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère, mais ce faisant, il entre dans un multivers dans lequel existe Batman de Keaton.

Bien que nous n’en sachions pas plus que cela, Muschietti a précédemment révélé que la relation entre Barry et Bruce Wayne d’Affleck jouerait également un rôle important. « Il joue un rôle très important dans l’impact émotionnel du film », a-t-il déclaré à Vanity Fair. « L’interaction et la relation entre Barry et Wayne d’Affleck apporteront un niveau émotionnel que nous n’avons jamais vu auparavant

« C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés qu’on ne le pense. Ils ont tous les deux perdu leur mère à cause d’un meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. C’est là que l’Affleck Batman entre en jeu. »

Y a-t-il une remorque ?

Le premier teaser de The Flash est sorti pendant DC Fandome en octobre. Il s’ouvre sur la voix off de Michael Keaton qui parle de la capacité de Barry à visiter « n’importe quelle chronologie, n’importe quel univers ». Nous voyons Barry et Iris visiter un vieux manoir Wayne apparemment abandonné, rencontrer la mère de Barry et demander au Batman de Keaton – vu uniquement de dos – « êtes-vous dedans ? » Le film était encore en production lorsque le teaser est sorti, il y aura donc encore des bandes-annonces plus longues à venir, mais c’est un premier aperçu passionnant.

Y aura-t-il une suite de Flash ?

Il a fallu tellement de temps pour que le premier film atteigne l’écran – et il reste encore près d’un an – qu’il n’est pas surprenant que la suite de Flash n’ait pas encore été annoncée. Mais si ce film est un succès, alors The Flash 2 est très susceptible de se produire.