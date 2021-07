The Flight Attendant saison 2 sur HBO Max : à quoi s’attendre

The Flight Attendant, l’une des premières séries originales de HBO Max après le lancement du streamer WarnerMedia en mai 2020, est devenu un énorme succès digne du buzz et une distraction bienvenue dans les premiers jours incertains de COVID-19.

Kaley Cuoco, mieux connue pour ses rôles dans 8 règles simples et The Big Bang Theory, a brillé de mille feux alors que la star de ce dormeur a frappé à propos d’un agent de bord plongé dans un monde sombre de meurtre et d’espionnage après une cintreuse à l’étranger. Cuoco a décroché des nominations bien méritées aux Emmy et aux Golden Globes pour sa performance inspirée.

À parts égales d’Alfred Hitchcock et de comédie en milieu de travail, The Flight Attendant était une vedette de 2020.

La première saison de The Flight Attendant a été diffusée le 26 novembre 2020 sur HBO Max. C’était la série numéro un de HBO Max au cours de sa course. Le spectacle a également été un énorme succès auprès des critiques et a remporté plusieurs nominations aux prix.

La saison 1 étant bien derrière nous, quelle est la suite ? Lisez la suite pour tout ce que nous savons sur The Flight Attendant saison 2.

Que s’est-il passé dans la saison 1 de The Flight Attendant ?

La saison 1 de The Flight Attendant suit Cassie Bowden, l’hôtesse de l’air titulaire qui se retrouve rapidement mêlée à un complot mortel impliquant l’un des voyageurs sur son vol pour Bangkok.

Cassie se réveille après une soirée alcoolisée caractéristique avec le beau et fabuleusement riche Alex Sokolov. Mais il y a un problème. Son compagnon de lit est mort, apparemment assassiné alors qu’elle dormait à côté de lui.

The Flight Attendant est un envoi sombre, plein d’esprit et amusant des classiques d’Hitchcock comme The 39 Steps et North By Northwest.

Craignant d’être blâmée (ou qu’elle l’ait peut-être fait avant de s’évanouir ivre), Cassie rentre chez elle à New York, où elle jongle avec des agents du FBI, des assassins, des amis suspects, des riches qui se comportent mal, une histoire familiale épineuse et le fantôme d’Alex.

Cassie doit se battre pour sa vie et découvrir ce qui s’est passé à Bangkok dans cet envoi sombre, plein d’esprit et amusant des classiques d’Hitchcock comme The 39 Steps et North By Northwest.

Quand sort la saison 2 de The Flight Attendant ?

HBO Max a annoncé une deuxième saison de The Flight Attendant le 18 décembre 2020, juste un jour après la finale de la première saison.

La nouvelle saison est une surprise, car la saison 1 était présentée comme une série limitée. L’hôtesse de l’air rejoint des émissions comme Big Little Lies et The Great de HBO, qui ont remporté une deuxième saison malgré leur lancement en mini-série ou en série limitée.

Jusqu’à présent, on sait très peu de choses sur le début de la production de la saison 2 de The Flight Attendant. HBO Max a déclaré que la nouvelle saison s’inclinerait au printemps 2022. Aucune date de première définitive n’a été révélée.

« Dire que je suis ravi serait un euphémisme ! La réponse positive à notre émission a dépassé toutes nos attentes et je suis très fier de toute l’équipe derrière son succès », a déclaré la star et productrice exécutive Cuoco. “Nous nous engageons à offrir des divertissements diversifiés et de qualité, y compris une saison 2 passionnante (et probablement un peu folle) de TFA !!”

Est-ce toujours basé sur le même livre ?

La saison 1 de The Flight Attendant est basée sur le roman du même nom de Chris Bohjalian.

Il est prudent de dire que la saison 2 s’éloignera de l’inspiration du roman puisque le tout a été adapté lors de la première sortie.

Mis à part les différences d’intrigue entre le livre et la série, le roman The Flight Attendant n’a pas encore de séquelles. Son histoire est terminée et elle s’est déjà jouée à l’écran.

Cela signifie que les scénaristes de la série devront proposer un nouveau scénario. C’est toujours basé sur le roman, dans la mesure où les personnages sont empruntés à Bohjalian, mais quiconque a lu la lecture à l’avance entrera aussi intact que le reste d’entre nous.

Qui est impliqué dans la saison 2 de The Flight Attendant ?

Kaley Cuoco est de retour en tant que Cassie dans The Flight Attendant saison 2. Mais au-delà de cela, la série pourrait aller dans à peu près n’importe quelle direction, ajoutant de nouveaux personnages et peut-être en laissant quelques-uns derrière.

Selon qui est demandé et comment se déroulent les négociations, l’argent sûr est au retour des amis et collègues de Cassie, ainsi que de son frère. Nous pouvons voir plus de Rosie Perez, Zosia Mamet, Michelle Gomez, TR Knight et Griffin Matthews, parmi les autres membres de la distribution de la saison 1.

Et peut-être que Cassie n’a pas tout à fait fini avec ses visions d’Alex, qui a été joué par Michiel Huisman dans la saison 1.

Derrière la caméra, la première saison a été produite par Warner Bros. Television, Berlanti Productions et Yes, Norman Productions. Greg Berlanti, Kaley Cuoco, Steve Yockey et Sarah Schechter ont été producteurs exécutifs. Suzanne McCormack co-exécutif produit.

Que peut-on attendre de la saison 2 ?

HBO Max n’a pas encore partagé beaucoup d’informations sur la saison 2 de The Flight Attendant. Néanmoins, nous pouvons rassembler quelques détails à partir des informations dont nous disposons.

“La saison 2 mettra en vedette Cassie dans une nouvelle aventure”, a déclaré HBO Max dans un communiqué peu après l’annonce de la deuxième saison. Mais le streamer a été assez silencieux sur tous les autres détails.

Cuoco a déclaré à Deadline que la saison 2 se concentrera probablement sur le «voyage sobre» de Cassie après la première saison riche en alcool. “Je pense qu’elle va apprendre très rapidement qu’il s’agit d’une lutte de toute une vie et qu’elle va être bien au-dessus de sa tête.”

“La CIA s’intéresse définitivement à elle”, a-t-elle ajouté. Cela signifie que l’espionnage et l’intrigue de la saison 1 devraient toujours être une grande partie de la saison 2. Et l’influence d’Hitchcock le sera probablement aussi. Avant le renouvellement, le showrunner Steve Yockey a déclaré au New York Times que “Si nous avions une deuxième saison, ce serait probablement une toute nouvelle aventure, comme un nouveau film d’Hitchcock dans lequel Cassie tomberait.”

C’est tout ce que nous savons sur The Flight Attendant saison 2, en direction de HBO Max au printemps 2022. Nous ne manquerons pas de vous mettre à jour dès que nous en saurons plus.