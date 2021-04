The Folk Singer: Tour de Force de Muddy Waters

C’est incontestablement l’un des plus grands albums de blues jamais réalisés, y compris l’une des chansons de blues les plus évocatrices enregistrées à l’époque moderne. Les eaux boueuses The Folk Singer est un tour de force qui combine les racines Delta de l’homme né et a grandi dans le Mississippi avec les compétences qu’il a perfectionnées à Chicago.

Depuis leur première rencontre avec Leonard et Phil Chess en 1947, dans leur studio Aristocrat Records (le tout nouveau label qui est rapidement devenu Records d’échecs), la scène Delta Blues s’était effondrée jusqu’au coup électrisant du grondement suceur de gravier de Waters, du travail de diapositives scintillantes et d’un coup de pied pulsé par n’importe quelle manifestation de son groupe qui était actuellement assemblée. Par rapport aux débuts acoustiques de la musique, l’interprétation de Waters a emballé le punch d’un défibrillateur tourné jusqu’à 11.

Écoutez The Folk Singer sur Apple Music et Spotify.

Sa ré-interprétation de la Son delta: fort, confiant, impétueux et apparemment impertinent face à la convention, était un aimant naturel pour la jeunesse extravertie du milieu des années 60. Ce n’est pas un hasard si Les pierres qui roulent viendrait frapper à sa porte quelques mois seulement après l’arrêt des bandes pour les sessions de The Folk Singer en septembre 1963.

Bien que nous ne voudrions jamais nous passer de ce joyau réduit, vous devez vous demander comment un demi-tour débranché était censé mieux engendrer Waters à un jeune public blanc, étant donné que son énergie brute a fourni son atout majeur. En effet, à une époque où il se faisait connaître à l’étranger, en tournée en Allemagne et au Royaume-Uni, c’était la tactique derrière l’album, et cela a fonctionné.

D’où les sons sublimes, mais discrets, de ce grand album, qui a été placé à 280 sur 500 sur la liste du magazine Rolling Stone des plus grands albums de tous les temps et sorti en avril 1964. Rattacher les instruments amplifiés a pour effet de ramener le Le soufflet de Waters encore plus en avant de la basse et de la batterie, et une autre guitare jouée par Copain Guy sur toutes les pistes, sauf le solo «Feel Like Going Home», qui complète l’album avec sa leçon consommée de commande microtonale et de livraison de blues évocatrice.

À l’autre bout de l’album, les premières notes que vous entendez sont le glissement de Waters gémissant un appel, enhardi par les encouragements de basse au rythme doux de Willie Dixon et les frappes solides et rassurantes de la caisse claire de Clifton James. Bo DiddleyLe batteur de ici est le maître du minimalisme de bon goût et de la légèreté, se brisant rarement dans rien de plus qu’un remplissage pitter-patter. L’effet est de l’espace – beaucoup d’espace – dans la musique pour tanguer et rouler dans les vagues tonitruantes de la voix de Waters. C’est l’une des musiques silencieuses les plus puissantes jamais créées, avec une superbe clarté numérique.

Les rendus des classiques de Waters, y compris «Good Morning Little School Girl», ici réduits à l’essentiel, semblent en quelque sorte plus puissants pour cela. Ce glissement et cette voix ne cessent de vous attirer, exerçant un contrôle hypnotique. Comme être ballotté dans les vagues, c’est fascinant et effrayant à parts égales.

Profitez également des pistes bonus proposées lors des sessions suivantes: Willie Dixon“La même chose” et l’ode de Waters au détachement, “Vous ne pouvez pas perdre ce que vous n’avez jamais eu.” Des chansons superbes, même classiques, mais la vraie magie réside dans les neuf titres originaux qui composent ce que certains appellent le meilleur album de Muddy Waters.

Le chanteur folk est souvent négligé ou complètement manqué. Chaque fois qu’il est découvert, cela s’avère être une révélation.

