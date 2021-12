The Forgotten City est le jeu le plus inspirant de 2021

civilisations souterraines; Tablettes sumériennes antiques ; étonnamment pas terribles mèmes de Karen. Ce ne sont là que quelques-unes des idées qui contribuent à l’immense ampleur narrative de The Forgotten City, qui englobe tout, de la philosophie complexe sur les tensions entre diverses mythologies aux blagues littérales sur le nom « Karen ». Une maison à mi-chemin assez précise entre ces éléments est la prêtresse vestale Equitia qui confond les mèmes avec les hiéroglyphes égyptiens – pour être juste envers elle, ils ont tous les deux des tas de chats.

C’est la capacité de The Forgotten City à osciller entre des tons et des humeurs aussi variés que ceux-ci qui lui confère une réputation si bien méritée d’être sans prétention intelligent et, quand il veut être, merveilleusement idiot. Dans une année où presque chaque jour ressemblait à sa propre boucle temporelle, il s’agit d’un jeu qui a en quelque sorte accompli la tâche de Sisyphe de faire en sorte que faire la même chose encore et encore soit gratifiant… enfin, encore et encore.

Avant de passer à La ville oubliée elle-même, il y a une partie importante de cette dernière phrase qui mérite qu’on s’y attarde. Chaque mois de décembre, de nombreuses personnes différentes fabriquent de nombreuses coques différentes pour de nombreux jeux différents. Comme vous l’avez probablement lu environ un million de fois maintenant, 2021 a été une période particulièrement étrange pour les jeux vidéo en plus de tout le reste. L’indicateur le plus évident de cela est la multitude de superproductions qui ont été retardées jusqu’en 2022 et au-delà, ce qui a amené beaucoup de gens à croire que 2021 était par conséquent resté clairsemé.

Pour être juste, ce n’est pas faux. À bien des égards, 2021 a été comparativement plus lent que des années plus trapues avec Red Dead Redemptions et God of Wars et The Last of Uses (c’est le pluriel officiel, j’ai vérifié). Pour cette raison, cependant, des centaines d’indies qui auraient pu passer sous le radar des gens ont attiré l’attention, le respect et les éloges qu’ils méritaient. De tous ces titres, The Forgotten City brille le plus.

La ville oubliée n’est pas seulement inspirante en ce sens que jouer est intrinsèquement réconfortant ou édifiant. Au contraire, il est inspirant à cause de l’histoire qui se cache derrière au moins autant que celle qu’il contient. Tout dans ce jeu qui n’est pas catégoriquement le jeu lui-même est une victoire qui mérite d’être célébrée, en particulier si l’on considère l’impact qu’il aura inévitablement sur les développeurs en herbe et sur les studios triple-A établis en général.

Cela commence avec la genèse du jeu, mais se répercute sur toutes ses facettes, du concept au navire. Il est relativement bien connu à ce stade que The Forgotten City a commencé sa vie en tant que mod Skyrim sur lequel l’avocat de l’époque, maintenant directeur créatif de Modern Storyteller, Nick Pearce, a travaillé pendant son temps libre. Après avoir reçu un prix de l’Australian Writer’s Guild pour son travail – marquant la première fois qu’un mod a jamais obtenu un WGA – Pearce a quitté son emploi et a commencé à travailler sur la conversion du mod en un jeu à part entière.

Lorsque je lui ai parlé plus tôt cette année, il m’a dit que cela résolvait son premier problème dans la mesure où il disposait désormais de temps, ce qui manquait manifestement pendant son mandat en tant que consultant juridique à revenu élevé. Les autres problèmes étaient qu’il n’avait pas d’argent et, pire encore, aucune idée de comment faire un jeu. À certains égards, il peut sembler facile de dire que Pearce a eu de la chance – il avait plus d’un filet de sécurité monétaire que beaucoup d’autres personnes et avait déjà un véritable Writer’s Guild Award pour prouver à quel point son histoire était bonne. D’un autre côté, quitter un emploi où vous avez travaillé pendant une décennie pour changer de profession n’est pas facile – surtout lorsque vous devez probablement passer une bonne partie de votre temps à expliquer que non, vous ne le faites pas pour faire « une Nintendo ».

Tout cela a été documenté cependant. Ce que moins de gens ont discuté, c’est à quel point The Forgotten City est inspirant dans la façon dont il dégage une sorte de confiance et d’ambition qui deviennent de plus en plus rares dans l’industrie des jeux. Il n’est pas entraîné par des rebondissements de combat ou de tir rapide. Il n’est pas gonflé ou étiré ou autrement gonflé. Et tandis que ses atriums et ses aqueducs sont magnifiques en soi, The Forgotten City ne se soucie pas trop de se frayer un chemin vers le réalisme. En fait, ses animations sont même parfois étranges, mais seulement dans une mesure anodine compte tenu de leur présence aux côtés d’une écriture si incisive et d’une profondeur thématique.

Tout cela pour dire que The Forgotten City est un jeu avec une vision très claire et sans concession. À une époque où les jeux se lancent de plus en plus fréquemment dans des états inachevés, ce qui nécessite évidemment une variété de coupes et de changements, il est rafraîchissant de voir quelque chose d’aussi fièrement unique que celui-ci. Contrairement à ce que l’abondance de jeux de boucle temporelle de cette année pourrait impliquer, The Forgotten City ne se moque pas vraiment des tropes ou des taxonomies les plus populaires – du moins pas d’autres jeux. C’est vraiment son propre truc, influencé au moins autant par les films et les livres que par The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Cela devient particulièrement évident au fur et à mesure que vous jouez, car le jeu ne devient pas nécessairement plus confiant pour démontrer à quel point il est bien lu, mais plus ouvert à ce sujet.

The Forgotten City est essentiellement un jeu qui aurait pu facilement n’avoir jamais existé. Des propres difficultés de l’équipe à y parvenir au fait qu’il ne semble pas provenir d’un argumentaire de vente sûr, il y a tellement de points tout au long de son parcours qui auraient pu le changer, le tronquer ou l’arrêter complètement.

Et pourtant, nous avons ici un titre largement salué qui a parcouru le gant complet du mod au jeu indépendant, tout en défiant tous les compromis qui auraient pu lui être exigés par les normes modernes. En tant qu’expérience, c’est aussi brillant que la ville merveilleusement mystérieuse en son cœur – pour un jeu déterminé à examiner le vol culturel à travers diverses mythologies, l’originalité de The Forgotten City est sans doute la victoire la plus inspirante des jeux vidéo en 2021.

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.