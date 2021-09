The Forgotten City – La version cloud est sortie aujourd’hui sur Switch

La ville oubliée est un jeu intrigant – il a commencé sa vie comme un mod incroyablement populaire pour The Elder Scrolls V: Skyrim, qui a eu tellement de téléchargements que l’équipe de Modern Storyteller a finalement décidé de l’adapter en une version complète. Il est arrivé cet été sur à peu près toutes les plateformes, bien que la version confirmée de Switch se soit jusqu’à présent révélée insaisissable.

Eh bien, la bonne nouvelle est que c’est sorti aujourd’hui sur le Switch eShop, la mauvaise nouvelle pour la plupart est qu’il s’agit d’une version Cloud. Bien que certains puissent se demander pourquoi il s’agit d’un jeu en nuage lorsque le matériel source – Skyrim – est natif sur Switch, il convient de rappeler qu’il a été adapté à partir de ces origines de mod et que le développeur et l’éditeur (Dear Villager) sont beaucoup plus petits que Bethesda – cela va sans dire.

Si vous décidez de plonger avec la version cloud, il est positif que The Forgotten City soit acclamé par la critique, le jeu complet étant bien accueilli par les médias et les joueurs depuis son arrivée en été. En tant que récit, cela semble plutôt intrigant dans le texte de présentation des relations publiques :

Explorez une ancienne ville romaine à monde ouvert avec un art, une architecture, des costumes et des coutumes historiquement authentiques

Enquêter sur un mystère captivant et non linéaire aux fins multiples

Plongez-vous dans la vie de personnages richement détaillés et profondément interactifs

Faire face à des dilemmes moraux qui ont des conséquences de vie ou de mort

Jouez avec qui vous voulez, en choisissant le sexe, l’origine et l’histoire de votre personnage

Résoudre les problèmes avec la raison, le charme, la corruption, l’intimidation, la violence ou en exploitant intelligemment la boucle temporelle

Semblable à d’autres versions cloud sur le Switch, vous pourrez tester une démo pour tester votre connexion et vos performances, tandis qu’un achat complet coûtera 29,99 € / 29,99 $ USD / 24,99 £.

Êtes-vous tenté de ramasser cela?