The Forgotten City: Un mod Skyrim qui est devenu un jeu indépendant préféré

Il serait difficile d’exagérer à quel point je suis devenu accro aux jeux vidéo pendant la pandémie. Je les ai joués régulièrement depuis que je suis enfant, devenant parfois obsédé par cette franchise ou cela tout au long de mes 20 ans, mais ce n’est que lorsque je n’avais nulle part où aller, rien à faire, et personne pour le faire avec ça, ça palpite légèrement le rythme sous mon existence quotidienne est devenu un rugissement à part entière.

J’ai surtout trouvé réconfortant de jouer à des jeux gigantesques – des JRPG (jeux de rôle japonais) qui peuvent prendre des centaines d’heures à compléter – ou à des aventures en monde ouvert où vous pouvez vous promener dans une campagne fictive et vous aventurer au-delà des murs de votre un. appartement de chambre pour une heure ou cinq.

Récemment, cependant, grâce à une recommandation à fond de mon podcast de jeux vidéo préféré, je suis complètement tombé amoureux d’un jeu qui est la définition de petit : à peine 10 heures, réalisé par une équipe de seulement une poignée de développeurs, et conçu à l’origine comme un ajout à un jeu beaucoup, beaucoup plus grand.

Cela s’appelle La ville oubliée, et si l’un des produits culturels suivants vous intéresse fortement, vous devriez arrêter de lire ceci et y jouer sans aucun contexte supplémentaire: The Legend of Zelda (Majora’s Mask, en particulier), Lost, le théâtre immersif événement Sleep No More, le genre de vague conception pré-adolescente de la «mythologie» ou des potins.

Voici à peu près une description du jeu sans spoiler que je puisse gérer: vous, en tant que protagoniste des temps modernes, vous retrouvez renvoyé dans le temps dans une ville presque abandonnée, apparemment adjacente à la Rome antique. En train de comprendre comment vous êtes arrivé là-bas et comment revenir à votre époque, vous explorez les environs et parlez à chacun des quelques dizaines de résidents que vous rencontrez, qui ont tous clairement A Lot Going On. Presque tout de suite, vous apprenez que tout le monde dans la ville, y compris vous-même, est lié par une seule règle : si même une personne commet un péché, tout le monde meurt.

Le jeu répond intelligemment à toutes les questions que vous pourriez vous poser en ce moment, telles que « Attendez, comment définissez-vous un péché ? » et, « Cela semble être une affaire brute, pourquoi ne bougent-ils pas tous simplement ? » Sans trop en dire, le gameplay fonctionne comme une boucle, dans laquelle vous pouvez rejouer le même jour encore et encore, en essayant de percer les différents mystères qui s’accumulent lorsque vous interviewez les habitants de la ville. Il en résulte quelque chose comme une machine Rube Goldberg de problèmes à résoudre et de décisions à prendre ; aider une personne avec un problème peut se répercuter sur une demi-douzaine de points d’intrigue apparemment sans rapport. Pourtant, cela ne semble jamais frustrant ou répétitif, même lorsque vous faites une erreur – il est extrêmement possible de vous retrouver dans la position du pécheur qui gâche tout, mais le jeu vous donne toujours beaucoup de place pour apprendre et faire mieux la prochaine fois.

Le mécanisme de jeu est ordonné et lisible, avec une liste de contrôle dans le jeu des tâches à accomplir – l’exemple idéal d’une liste de tâches que vous pouvez jouer. Il est infiniment satisfaisant d’atteindre ces minuscules jalons et de ressentir le tiraillement du but à côté de la pure joie d’explorer un paysage magnifiquement rendu et de parler à des personnages extrêmement bien écrits. La plupart du temps, cependant, c’est juste amusant, que vous résolviez des énigmes, répandiez des rumeurs ou aidiez un gentil himbo à se présenter à un poste politique. Il y a un sentiment d’urgence sans stress, de propulsion à un rythme gérable, et même des moments qui pourraient être effrayants ou troublants ou mécaniquement difficiles peuvent être abordés sous tellement d’angles qu’ils devraient être accessibles aux personnes qui n’ont jamais touché à un jeu vidéo auparavant. (Il y a un élément de combat, par exemple, que vous pouvez désactiver complètement sans perturber le récit du jeu, un exploit de construction d’intrigue intelligente autant que de bon sens.)

Ceci est particulièrement intéressant étant donné l’historique de développement du jeu. Il a été conçu à l’origine comme une modification de Skyrim, l’énorme jeu en monde ouvert, en 2016, et est devenu un succès culte avant qu’une équipe de développeurs indépendants ne le transforme en un jeu autonome. Honnêtement, je n’ai jamais été dans Skyrim, le trouvant trop gros et accablant même pour ma sensibilité souvent démesurée, mais The Forgotten City est suffisamment convaincant pour que je veuille en quelque sorte dépoussiérer ma copie et expérimenter le mod dans sa première itération. Une autre chose dans laquelle je suis entré en quarantaine est la fanfiction (je pense, à 31 ans, que je suis probablement le plus vieux lecteur de fiction pour la première fois en vie) et la question de savoir comment vous prenez les personnages de quelqu’un d’autre et construisez des mondes et les transformez en quelque chose frais est infiniment fascinant pour moi. La familiarité est réconfortante; le nouveau contexte est passionnant.

Donc, aussi, c’est rejouer. Je rejoue tout le temps à des jeux qui n’ont pas de mécanismes de boucle temporelle intégrés (j’ai déjà joué à Persona 5 Royal, un jeu qui prend plus de 100 heures, déjà deux fois pendant le verrouillage). La ville oubliée est conçue pour être revisitée et revécue jusqu’à ce que vous ayez rencontré toutes les fins possibles. Il fournit un cadre pour revenir en arrière qui ne semble jamais vicié ou désespéré. À une époque où ces sensations sont abondantes, où chaque jour IRL se ressemble, il existe un puissant fantasme de vivre la même journée virtuelle encore et encore selon vos propres conditions jusqu’à ce que vous obteniez enfin les bons résultats.

The Forgotten City est disponible sur Steam et les principales consoles. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez les archives One Good Thing.

