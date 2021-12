The Frame est l’un des meilleurs téléviseurs 4K de Samsung, et il est actuellement à 700 $ de rabais

The Frame est unique en ce sens qu’il ne ressemble pas à votre téléviseur normal. Samsung l’a plutôt conçu pour ressembler à un cadre photo et, par conséquent, vous obtenez un téléviseur destiné à être accroché au mur de la même manière que vous le feriez pour une œuvre d’art encadrée. Samsung vous permet même de sélectionner la finition du cadre afin que le téléviseur puisse se fondre parfaitement dans le reste de votre œuvre d’art.

La meilleure caractéristique, cependant, est que The Frame se transforme en cadre photo lorsqu’il est éteint, présentant des œuvres d’art d’un portefeuille sélectionné par Samsung qui comprend plus de 1 400 œuvres d’art des meilleures galeries du monde – ou vous pouvez simplement utiliser vos propres photos. Il possède des capteurs pour ajuster automatiquement l’éclairage de l’œuvre d’art en fonction de la lumière ambiante dans la pièce, et c’est une façon très cool d’utiliser le téléviseur lorsqu’il est éteint.

Désormais, une fois que vous allumez The Frame, vous obtenez un panneau 4K vibrant qui utilise l’excellente technologie QLED de Samsung pour offrir des niveaux de contraste et de luminosité incroyables. J’ai utilisé plusieurs téléviseurs QLED de Samsung, et ils offrent une meilleure qualité d’image que les LED ordinaires, se rapprochant de ce que vous obtenez avec un OLED mais étant juste beaucoup plus abordables.

À ce sujet, Samsung réduit fortement The Frame en ce moment, avec le modèle 55 pouces disponible pour seulement 1 200 $, soit 300 $ de moins que son prix habituel. Si cela ne suffit pas, le modèle 75 pouces est tombé à 2 300 $, soit 700 $ de rabais sur ce qu’il vend la plupart du temps.

The Frame exécute l’interface Smart TV de Samsung, offrant un accès facile à vos services de streaming préférés. Comme le téléviseur est monté contre un mur, tous les connecteurs sont logés dans un boîtier autonome qui se connecte au téléviseur via un seul câble, vous évitant ainsi de cacher plusieurs câbles HDMI.

Il est sûr de dire que The Frame est l’un des meilleurs téléviseurs de sa catégorie, et à 1 200 $, c’est une bonne affaire.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.