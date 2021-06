The French Dispatch: date de sortie, distribution de stars et autres choses rapides que nous savons sur le dernier film de Wes Anderson

* L’expédition française a plus de 125 ensembles *

Bien que Wes Anderson travaille souvent avec un budget modeste (au moins selon les normes hollywoodiennes), en particulier avec le prix de 25 millions de dollars associé à ce nouveau film, The French Dispatch ne manque pas de portée, d’échelle ou de vision. En effet, The French Dispatch raconte une vaste interlope d’histoires interconnectées, qui nécessitent beaucoup de personnages uniques qui rebondissent entre une variété de toiles de fond françaises. Cela doit causer tellement de maux de tête – même pour un cinéaste chevronné comme Anderson.

En effet, selon Indiewire, The French Dispatch comportera plus de 125 décors différents, ce qui est incroyablement intimidant à comprendre, surtout lorsque vous êtes assis dans le fauteuil du réalisateur. Hélas, il y a la raison pour laquelle Anderson est aussi vénéré que lui ! De plus, The French Dispatch marque une première pour le cinéaste de longue date; ce sera le premier film d’Anderson à présenter des photographies en noir et blanc.