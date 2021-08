The Frighteners de Peter Jackson est sur Starz

De la voûte: Alors que l’espace de streaming continue de croître, les catalogues de studios massifs deviennent de plus en plus disponibles. Ceux-ci incluent des joyaux perdus et oubliés, des ratés tellement mauvais, et tout simplement des morceaux étranges de l’histoire du cinéma. Et vous ne les trouverez probablement pas en attendant que des streamers les mettent devant vous. Dans From the Vault, Android Authority vise à sauver ces titres du cimetière des algorithmes et à vous aider à tirer le meilleur parti de vos abonnements au streaming.

La comédie d’horreur paranormale de 1996 de Peter Jackson, The Frighteners, est disponible en streaming sur Starz, et 25 ans après sa sortie initiale, c’est un plaisir absolu à regarder.

Malgré un maigre gain au box-office et des critiques assez mitigées, The Frighteners a vécu comme un classique culte. Son 25e anniversaire le mois dernier a été accueilli avec beaucoup d’amour. Et ça le mérite. The Frighteners est un joyau et un véritable aperçu de la trajectoire de carrière de Peter Jackson, passant de films de série B scandaleux aux épopées primées aux Oscars.

Si vous cherchez quelque chose à diffuser sur Starz, cela en vaut la peine.

Un tour intelligent sur le paranormal

Je n’ai jamais vu The Frighteners quand j’étais enfant. Et pourtant, j’ai ressenti quelque chose qui ressemble à de la nostalgie à chaque fois que je l’ai regardé à l’âge adulte. Il a peut-être été éclipsé par ses pairs en 1996, comme Scream et Mars Attacks. Mais il s’appuie sur des films antérieurs, comme Ghostbusters, The Adams Family et Cemetery Man. Et cela a certainement eu un impact sur les films et la télévision qui ont suivi, comme Pushing Daisies et What We Do in the Shadows.

Comme les Ghostbusters avant lui, Jake Bannister (Michael J. Fox) a un don pour gérer les hantises. Armé de cartes de visite, il rôde dans le cimetière local à la recherche de nouvelles marques pour son entreprise d’enquête psychique – qui allez-vous appeler ? Frank Bannister.

Le problème, c’est que Frank est un escroc.

Il peut communier avec les morts – cette partie est vraie. Après qu’un accident de voiture ait laissé sa femme morte, il a développé son sixième sens. Mais les fantômes sont pour la plupart inoffensifs, traînant autour de leurs tombes alors qu’ils trouvent le courage de marcher dans la lumière. Alors, comment Frank gagne-t-il son argent ? Il fait appel à quelques fantômes qui cherchent à tuer le temps. Ils hantent une maison et il se précipite pour sauver la situation, moyennant des frais.

Mais Frank attrape un type d’ange de la mort qui s’en prend aux habitants de sa petite ville. Ainsi, il travaille avec Lucy, une femme locale qui a récemment perdu son mari à cause de cette mystérieuse faucheuse. Ensuite, les choses se compliquent lorsque des meurtres en série vieux de plusieurs décennies sont liés aux nouveaux décès et que Frank doit comprendre comment sa femme est réellement décédée.

Le ton cynique et l’humour fou de The Frighteners le rendent frais et drôle, mais il a aussi de véritables frayeurs. Il joue le jeu de la comédie d’horreur sans jamais sacrifier un genre pour l’autre.

Peter Jackson devient grand (ish)

Si vous vous êtes déjà demandé comment Peter Jackson est passé de la création de Muppets classés R à sa trilogie record et primée Le Seigneur des Anneaux, The Frighteners est un excellent film à revisiter.

Comme l’a souligné Meagan Navaro de Bloody Disgusting, Jackson et ses collaborateurs – notamment la légende des effets spéciaux Rick Baker et Richard Taylor – créent une expérience visuelle transparente avec des miniatures réalistes et des effets de créatures obsédantes. Les miniatures en particulier sont tout à fait imperceptibles, créant une vision crédible du Midwest américain malgré les lieux de tournage préférés de Jackson en Nouvelle-Zélande.

The Frighteners offre le meilleur du style pré- et post-Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

Les prochains films de Jackson, sa trilogie massive du Seigneur des Anneaux, continueraient à utiliser des miniatures. Cette fois pour créer une Terre du Milieu immersive.

Peter Jackson a eu une carrière folle. Il a fait des succès cultes comme ses premières sorties à petit budget Bad Taste, Dead Alive, Meet the Feebles (ces Muppets R-rated susmentionnés) et Heavenly Creatures. Et il a fait des mastodontes à succès comme Le Seigneur des Anneaux et King Kong.

Mais les Frighteners sont arrivés juste au milieu. Il a présenté les diverses capacités du réalisateur peut-être mieux que n’importe quel autre titre de sa filmographie. Il équilibre des blagues grossières, des effets visuels de premier plan et une histoire intime et humaine sur le chagrin et la conclusion face à une perte inimaginable.

The Frighteners est un classique de la comédie d’horreur

The Frighteners méritait mieux que sa sortie clignotante et vous le manquerez (peut-être que rivaliser avec Independence Day l’a condamné dès le début).

Il possède certaines des qualités créatives morbides qui ont fait de Tim Burton un nom bien connu, mais il semble en quelque sorte plus et moins voyant que l’œuvre de Burton. Et c’est tant mieux.

Produit par Robert Zemeckis, dont Retour vers le futur a fait de la Fox une star, The Frighteners est aussi un film d’acteur. Dee Wallace Stone, Chi McBride et Jake Busey brillent tous particulièrement.

Mais il y a Jeffrey Combs. La star culte donne une performance joyeusement dingue. Il joue un détective avec une expertise dans le paranormal, glanée de son temps traumatisant sous couverture avec divers cultes. Son travail d’infiltration l’a laissé complètement désemparé (et terrifié par les femmes qui élèvent la voix). C’est un rôle exagéré qui semble aussi amusant à jouer qu’à regarder. Les antécédents de Combs dans des films comme Re-Animator relient également instantanément The Frighteners à une riche lignée de comédies d’horreur.

Comme beaucoup de classiques avant lui, The Frighteners mérite plus d’amour qu’il n’en avait au départ. Mais il est assis là sur Starz en attendant d’être diffusé par des générations qui peuvent le découvrir à nouveau et enfin apprécier ce qu’il a toujours eu à offrir.